Spectacolul aviatic al anului!

Agitație mare, ieri, pe Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu”, gazda celui mai important show aviatic al anului din România, la care au participat și piloții celebrei escadrile aeriene americane USAF Thunderbirds. Spectacolul a fost deschis, în jurul orei 12.00, de o fanfară militară, moment urmat de evoluția Agenției de Parașutism (motoparapante), de cea a Aeroclubului Român (planoare, lansare parașutiști), a Forțelor Aeriene Române (MIG 21, elicoptere Puma), a US Marine Corps (lansare de parașutiști) și, cireașa de pe tort, USAF Thunderbirds. Cele șase avioane F-16 care au decolat, ieri, au oferit un spectacol extrem de gustat de constănțenii și de turiștii aflați pe litoral și care nu au vrut să rateze o așa ocazie. Chiar dacă zgomotul a fost destul de mare, iar - în plus - nu puțini s-au plâns de soarele prea arzător, a meritat, au spus cei prezenți la eveniment. Oricum, combi-națiile de zbor în formație, care au pus la încercare precizia piloților, i-au ținut cu sufletul la gură, ca de altfel și rutinele solo ce au evidențiat capacitățile maxime ale F-16 Fighting Falcon. Evoluția a durat aproximativ o oră. Expoziție de avioane și mașini de epocă Pentru constănțeni și turiști, organi-zatorii „Constanța Air Show 2011- Thunder over the Black Sea“ au pregătit și o expoziție statică de avioane și mașini de epocă. Acest show aviatic a fost urmărit direct de pe Aeroportul „Mihail Kogălni-ceanu” de peste trei mii de persoane. De departe cei mai încântați au fost copiii. Mulți dintre ei au văzut pentru prima dată atât de aproape un avion. Pă-rinții au avut oricum grijă să imortalizeze momentul. Sute de camere foto și video au fotografiat / filmat fiecare mișcare a celor care trăiesc pentru a zbura. Show-ul aerian s-a bucurat și de prezența unor înalte oficialități, printre care și ambasadorul SUA în România, Mark Gitenstein. Constanța Air Show 2011 a fost primul eveniment oficial al sezonului 2011, organizat de Asociația pentru promova-rea și dezvoltarea turismului Litoral - Delta Dunării și Aeroportul „Mihail Kogălniceanu”.