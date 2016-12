Spectacol de inginerie navală în portul Constanţa

Spectacol de inginerie navală în portul Constanța

Încărcarea - descărcarea unei nave este, în general, o activitate banală, neinteresantă. Dar există și operațiuni care sunt un adevărat spectacol pentru ochi, suflet și, mai ales, minte. La un astfel de eveniment am asistat duminică după-amiază, în portul Constanța.Nava heavy lift „Wiebke”, sub pavilion Antigua & Barbuda, aparținând companiei germane SAL Heavy Lift GmbH a acostat sâmbătă, 9 aprilie 2016, în dana 112, din portul Constanța, pentru a încărca patru „colete”. Este vorba de trei boilere, cu lungime de 13,9 metri, lățimea de 9,29 metri, înălțimea de 11,07 metri și greutatea de 330 de tone, fiecare, și de un economizer de 23 de tone.Echipamentele au fost produse de compania MACCI România, din Turnu Severin (fostă Euroboiler SA), din Drobeta Turnu Severin. Din portul dunărean, au fost aduse în portul Constanța pe barja „TOUAX 172", pentru a fi încărcate pe „Wiebke” și transportate la Shuaiba, Kuweit.„Wiebke” este o navă specializată în transportul mărfurilor grele, agabaritice. Are lungimea de 151,65 metri, lăți-mea de 21,02 metri și pescajul de 10,50 metri. Este dotată cu trei macarale, din care două de 380 de tone forță.Duminică după amiază a început transbordarea celor trei boilere gigant de pe barjă pe navă. „Operațiunea este extrem de complexă. Pentru ea s-a întocmit o soluție inginerească și un proiect. Au fost construite dispozitive speciale pentru preluarea și echilibrarea sarcinii în cârligele celor două macarale de 380 de tone forță, iar navei i s-a atașat o unitate plutitoare, care să-i mărească flotabilitatea. La operațiune participă întregul echipaj al navei, dar și docherii”, a explicat căpitanul Viorel Nuță, reprezentantul companiei de agenturare portuară Idu Shipping & Services. De-a lungul vieții, a participat la multe operațiuni de acest fel.„Nu orice comandat de navă poate executa o astfel de operațiune. Sunt comandanți care în toată cariera nu s-au întâlnit cu așa ceva. Când încarci o astfel de marfă, îți dai seama de ce este necesar să înveți matematică și fizică în facultate. Pentru o astfel de ope-rațiune se fac calcule complexe, pentru că trebuie să știi cum se împart forțele pe cârligele macaralelor, pe sarcină și pe navă, cum se modifică raportul dintre ele în orice moment și ce trebuie să faci ca să le echilibrezi, cu ajutorul tancurilor de balast, astfel încât să nu se răstoarne nava. Organizarea și coordonarea trebuie să fie perfecte, pentru a elimina orice risc. De aceea, în calitate de agent al navei sunt prezent aici. Mă asigur că toate operațiunile decurg bine.”Pregătirile pentru încărcarea „coletelor” pe navă au început cu multe zile înainte, pe planșetele inginerilor. Când am ajuns la dană, echipajul navei și docherii tocmai legau, de cârligele macaralelor, dispozitivele special construite pentru echilibrarea sarcinii. A urmat legarea lor la primul boiler, o operațiune dificilă, pe care docherii au executat-o din aer, dintr-o nacelă purtată de o macara de cheu. Totul a durat două ore și treizeci de minute.Apoi, macaralele au început să-și salte brațele cu încetinitorul, până când legăturile s-au tensionat. După ce au echilibrat forțele pe cârlige, au început să ridice boilerul, în tandem, cu viteză mică și constantă. Deoarece greutatea începuse să fie mai mare pe un bord, comandantul a echilibrat nava cu ajutorul instalației de balast, apa fiind pompată în tancurile din bordul opus.Aducere „coletului” pe navă a fost acompaniată de continua echilibrare a acesteia cu instalația de balast. Până când „coletul” a fost pus pe poziție și amarat, au mai durat trei ore. Luni, pe lumină, a urmat încărcarea celorlalte două colete.Opinia mea este că instituțiile de învățământ superior marinăresc ar trebui să își trimită studenții la astfel de… spectacole. Operațiuni complexe ca acestea ar trebui să facă parte din pregătire lor încă de pe băncile facultății.