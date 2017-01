Spaniolii de la „Decirom” au investit 12 milioane euro într-un terminal de ciment

Zona de nord a portului Constanța trece într-o nouă etapă de dezvoltare, grație investițiilor private. În 2007, a intrat în exploatare noul terminal de cereale din dana de gabare, care deja a început să atragă importante cantități de grâne. În acest an, doar peste câteva săptămâni, va fi pus în funcțiune un modern terminal de ciment în dana 47. Un cap de pod Investiția aparține companiei de operare portuară „Decirom”. Începând din 2006, aceasta și-a schimbat acționariatul. Pachetul majoritar, de 99,5% din acțiuni, este deținut de compania spaniolă „Ceminter” (specializată în importul de ciment). Spaniolii au cumpărat firma românească cu gândul de a realiza un cap de pod pentru importurile de ciment din Turcia și China. Ei au studiat foarte atent piața românească și au constatat că cererea este mai mare decât producția internă. Prognozele arată că sectorul construcțiilor va continua să joace mulți ani de acum înainte rolul de motor al creșterii economice, făcând să sporească foamea de ciment. Cum producătorii interni nu reușesc să o satisfacă, se deschide o nișă de piață tot mai largă pentru importuri. Performanțe tehnologice Construcția terminalului din dana 47 se apropie de final, spune directorul general Mario Garcia. Investiția se ridică la 12 milioane euro și va fi exploatată cu numai 25 de lucrători. Ea cuprinde o instalație de descărcare a navelor (de producție germană, cu o rată de operare de 700 tone pe oră), un siloz pentru cimentul vrac (cu capacitatea de 50.000 tone), o stație pentru realizarea amestecu-rilor (cu o productivitate de 250 tone pe oră), o linie de însăcuire (cu o producție de 4.000 saci pe oră), un paletizator automat, buncăre pentru încărcarea cisternelor auto, un laborator pentru analiza chimică a cimentului și birouri. În terminal va fi inrodus ciment de calitate superioară. Acesta va fi prelucrat în stația de producție a amestecurilor (o instalație unică în România) și adus la compoziția solicitată de beneficiar, în funcție de domeniul de utilizare. Dană la cota 45.000 tdw Instalația de descărcare este finalizată. În decembrie 2007, a fost probată la o navă turcească, care a adus 6.000 tone de ciment. Testul a fost un succes din punct de vedere tehnic și al cerințelor de protecție a mediului, afirmă Mario Garcia. Peste o săptămână vor fi terminate lucrările la stația de amestecuri, iar linia de însăcuire va intra în exploatare peste trei săptămâni. În dana terminalului vor putea acosta nave de 45.000 tdw. Prima va veni în luna martie, când noua capacitate de operare va intra, oficial, în funcțiune. Pentru asigurarea adâncimilor necesare, „Decirom” a investit 40.000 euro. Lucrarea a fost executată de firma specializată „Argos”. Au fost extrase 2.500 tone de mâl, nisip și piatră, iar adâncimea danei a crescut de la 10 la 13 metri, spune Mario Garcia. Viitorul începe azi Capacitatea de operare a termi-nalului este de un milion de tone de ciment pe an. Ea va fi atinsă în etape, pentru 2008 fiind programată o cantitate de 300.000 tone. „Decirom” nu va desface marfa prin intermediari, ci direct către beneficiari finali, afirmă directorul general. Deja, compania a început să încheie contracte cu aceștia. Cimentul va fi livrat direct din terminal, fie vrac (în cisterne), fie însăcuit și paletizat, operatorul portuar asigurând și transportul. Noua investiție va avea un impact major pe piața cimentului din România și pe piața portuară. În 2007, spune Mario Garcia, necesarul pieții a fost de 7 milioane tone, iar oferta producătorilor interni, de numai 6 milioane tone. Desigur, acest decalaj și-a pus amprenta asupra prețurilor. Până în 2010 – 2011 se prevede creșterea necesarului de ciment la 11 milioane tone pe an. Dacă producția internă nu va spori, diferența va trebui acoperită prin importuri. Iar această oportunitate și exemplul „Decirom”-ului îi va face și pe alți portuari să investească în noi capacități de operare a cimentului.