SOS de pe cargoul „Sea Breeze“

Pe data de 9 martie 2014, cargoul de mărfuri generale „Sea Breeze” a lansat semnalul de pericol. Nava lua apă și se afla la 12 mile de Lizard, Marea Britanie.Garda de Coastă de la Falmouth a coordonat operațiunile de cău-tare și salvare. Două ambarcațiuni și un elicopter au încercat să ajute nava cu pompe, dar nu s-a putut scoate suficientă apă pentru a ține situația sub control. În cele din urmă, cinci dintre cei șase membri ai echipajului au abandonat nava și se află în siguranță. Comandantul a rămas la bordul navei „HMS Tyne”, pentru a participa la operațiunile de salvare.„Sea Breeze” plecase de la Liverpool spre Shoreham, fiind încărcată cu 2.750 tone de piatră de var. Nava are capacitatea de 3.015 tdw și a fost construită în 1989. Are pavilion Barbados.