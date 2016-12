Sondaj pirat, efectuat în numele Fiscului

Fiscul a primit sesizări din partea unor contribuabili, cu privire la recepționarea unor apeluri telefonice de la diverse persoane care, sub pretextul desfășurării unui sondaj de opinie de către ANAF, le solicită diverse informații confidențiale. Fiscul precizează că, în această perioadă, efectuează un singur sondaj de opinie, derulat telefonic, care nu cuprinde întrebări referitoare la conturile bancare, cardurile asociate conturilor deschise sau cuantumul datoriilor la bugetul de stat.Sondajul efectuat de ANAF are ca obiectiv evaluarea efectelor și rezultatelor campaniei media care se află în desfășurare, iar singurele întrebări din chestionar care vizează detalii legate de companie sunt următoarele:a) În ce an a fost înființată compania dvs.?b) Care este codul CAEN al companiei dvs.?c) Care este numărul mediu de angajați în anul 2014?d) Care este cifra de afaceri în anul 2014?e) În ce județ este sediul companiei dvs.?f) În ce localitate este sediul companiei dvs.?g) Ce tip de contribuabil sunteți? (mare, mijlociu, mic)Orice alte întrebări legate de persoane fizice sau de companii nu fac parte din chestionarul ANAF.