Soluţii gratuite pentru business

Soluții gratuite pentru business

Ştire online publicată Marţi, 03 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

r Dimdim (www.dimdim.com) – serviciu gratuit pentru organizarea de conferințe online r You Send It (www.yousendit.com) – serviciu gratuit de trimite a datelor (maximum 2Gb) r A Drive (www.adrive.com) - spațiu de stocare a până la 50 Gb de date, fără niciun cost r Quick Books (www.quickbooks.com) – software de contabilitate pentru IMM-uri (gratuit) r Plugoo (www.plugoo.com) - soluție de comunicare directă cu vizitatorii unui site/blog r Fix My Movie (www.fixmymovie.com) – editor video gratuit r Phixr (www.phixr.com) – editor foto gratuit r Linked In (www.linkedin.com) - una dintre cele mai mari rețele de business din lume r Survey Monkey (www.surveymonkey.com) - soft pentru crearea și publicarea de sondaje online