Soluţia găsită pentru creşterea salariilor bugetarilor: ANAF să strângă mai mulţi bani din taxe

1

coltul raiului diaspora.

Dupa mine e o mizerie ! Toate persoanele juridice si fizice care au firme mici si mijloci si chiar mari vor pune stop cand nu vor mai avea bani anca de platit la fisc sume uriase. Pai e ideie buna ca parlamentul sa cade si an guvern si 2 partide retrase cu singuranta ar fi mai multi bani pentru bugetari .retras social si reducere din jandarmerie .noii fabrici si investire an romania fara bani europeni .cu singuranta ue ne aplauda .dar va garantez ca romania va intra an a doua revolutie jos coruptia pentru ca guvernul romaniei a introdus anaful impunerea taxelor contruoale mai multe amenzi usturatuoare .cetatenii din rand muncitorii cu angajatori vor da startul revolutiei jos coruptia suntem o tara corupta de fostii comunisti si securisti an continuoare !!! Pentru un trai mai bun dupa mine romania an 2 ani va avea o populatie 9 miilioane si anume emigrarea ai complementara sti engleza sau franceza fonduriile europene si statul unde te integrezi investeste an tine .belgia olanda germania anglia .asa ca nu mai e de stat an meibi romania .