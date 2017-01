Solicitările cadastrale s-au triplat în 2007

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța a efectuat în decursul acestui an un volum de lucrări de trei ori mai mare decât cel înregistrat pe parcursul lui 2006, a declarat ieri directorul instituției, Ionel Spătaru. Potrivit datelor statistice prezentate de el, până în prezent au fost depuse 135.343 de cereri la birourile de carte funciară din județ, dintre care 90.060 cereri la Constanța, 25.983 la Mangalia și 19.300 de cereri la Medgidia. „În medie, zilnic, se depun aproximativ 600 de dosare. Consider că instituția pe care o conduc a făcut față acestui volum mare de dosare și pot susține că în cea mai mare parte am respectat termenele pe care le avem, conform protocolului încheiat cu notarii publici. Am reușit acest lucru și datorită implementării la sfârșitul anului trecut a sistemului E-Terra”, a declarat directorul. E-Terra este un sistem informatic care a fost implementat în trei județe pilot, printre care și Constanța, care permite o rapiditate mult mai mare a soluționării dosarelor prin sistem electronic, digital existând o siguranță mult mai mare a recepției documentațiilor cadastrale. Adio cozi la ghișee Un alt element de noutate, care a fost pus în practică în cursul acestei săptămâni, este implementarea unui sistem de management care eliberează bonuri de ordine și care va duce la eliminarea cozilor care se formau până nu demult la ghișeele instituție: „Sistemul de management al cozilor ce va fi îmbunătățit frecvent va duce la scurtarea timpului de așteptare și a cozilor”, a precizat Ionel Spătaru. De asemenea, tot în acest scop, directorul a anunțat că de anul viitor va fi schimbat și sistemul de eliberare a documentelor cadastrale, dar și a încheierilor de carte funciară. Astfel, acestea nu vor mai fie eliberate toate de la un singur ghișeu, ci vor fi create căsuțe per-sonalizate pentru fiecare birou notarial și persoană fizică autorizată. Soluționarea dosarelor rămâne o problemă Legat tot de acest subiect, mai exact de întârzierile în soluționarea dosarelor de care este acuzată instituția, directorul OCPI Constanța susține că de cele mai multe acuzațiile sunt nefondate. Pentru a exemplificat situația, Ionel Spătaru s-a referit la reproșurile față de soluționarea foarte greoaie a dosarelor. În opinia acestuia, termenii de soluționare ai dosarelor sunt respectați. Mai mult decât atât, el a subliniat că cel mai lung termen de finalizare a unui dosar este de 17 zile lucrătoare, în regim normal și de 7 zile lucrătoare, în regim de urgență. Și pentru că toate trebuie să aibă o cauză, vina pentru aceste acuzații o poartă confuzia pe care o fac oamenii între OCPI și persoanele fizice autorizate care efectuează măsurătorile. De asemenea, o altă cauză amintită de directorul OCPI Constanța este faptul că potrivit legislației un dosar nu este respins în cazul în care este incomplet, ci i se emite un referat de completare dacă lipsește un anumit document. Astfel, persoana în cauză are posibilitatea ca în termenul prevăzut în referat să depună documentul, iar ulterior dosarul să fie admis sau respins. În acest caz, termenul inițial legal se prelungește cu termenul ne- cesar pentru depunerea documentației.