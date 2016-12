SNC va începe construcţia primului tanc petrolier de 50.000 tdw în 2014

1

Ca pe vremuri

Mai ieri luptam sa dam conducerea FNSP jos. Discursuri comuniste pe care noi la Decirom nu le mai inghitim. Liderul nostru este unul de viitor care stie ce vrea pentru noi. Nu a fost posibil. Astazi vad sindicatul asazis liber al navalistilor din SNC si parca vad plenarele CC al PCR de odinioara. Discursuri ale patronilor in fata sindicalistilor ascultatori (vezi azi Coreea de Nord) spunindu-le ca nu pot creste salariile ca nu sunt comenzi, ca trebuie dati afara oameni ca sa devina rantabil santierul si sala se ridica in ropote de aplauze. Bravo romanule, uite unde am ajuns. Tita este un expert in jurnalistica. pare un articol laudaros dar cine stie sa citeasca... vede printre rinduril sale sagetile trimise unui sindicalism pe moarte. Oare unde era domnul Dede Perodin cind se angajau chinezi ? A,... nu era el la conducere. Eu nu am mai auzit de dumnealui si ar trebui sa fir si el mai cunoscut, sa se scrie de el mai mult de 10 cuvinte intr-un articol care se vrea sa reflecte viata sindicala dintr-un santier important european, cel mai mare din zona noastra. Bafta domnului Bosinceanu care a demonstrat ca stie ce face si nu cred ca era cazul sa iasa in sedinta de sindicat. Da naspa si nu se cade. SNC si Histria sunt nume din ce in ce mai grele in industrie si asta i se datoreaza fara doar si poate, si de el se leaga si niste mii de lucratori. Felicitari domnule Tita. Ai stiinta sa faci sa para lucrurile banale dar cine citeste atent vede ca nu e de loc asa. Sindicalistii ar trebui sa se puna pe ginduri.