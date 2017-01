SNC livrează patru tancuri chimice de 41.000 tdw în acest an

Ştire online publicată Marţi, 19 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

„Histria Perla” (2005), „Histria Coral”, „Histria Amber” și „Histria Ivory” (2006), „Histria Agate”, „Histria Azure”, „Histria Giada” și „Norient Saturn” (2007) sunt cele opt tancuri chimice de 41.000 tdw livrate de Șantierul Naval Constanța. Există comenzi pentru alte zece nave din această serie, patru dintre ele urmând a fi predate clienților în cursul acestui an. Un proiect de succes Proiectul tancului chimic de 41.000 tdw s-a dovedit a fi o realizare de succes. „Navele livrate până acum au fost foarte bine primite în piață. Ele sunt în competiție cu tancuri similare, construite de șantierele navale cu tradiție. Deși sunt în exploatare doar opt, sunt considerate printre cele mai bune nave de acest tip din shipping-ul mondial” - afirmă Gheorghe Bosînceanu, președintele adunării generale a acționarilor din SNC. Pentru cei ce nu știu, trebuie precizat că tema de proiect pentru tancul chimic a fost stabilită de șantierul naval și de grupul de fime „Histria”. Odată cu el a început o nouă etapă în existența centenară a SNC. El marca nu doar revenirea în rândul constructorilor de nave de mare tonaj și un prim succes după privatizarea din 30 septembrie 2002. Era și altceva, mai important și cu adevărat revoluționar pentru companie. Era pentru prima oară când participa efectiv la proiectarea navei, venind cu soluții, cu propuneri și corecții, adăugându-i astfel o valoare mai mare. Până atunci, SNC sau clienții săi cumpărau proiectele (norvegie-ne, germane sau sud-coreene) ale navelor ce urmau a fi construite. Șantierul și grupul „Histria“ au adus proiectul tancului chimic de 41.000 tdw la nivelul optim pentru piață, l-au perfecționat cu fiecare navă din serie ce a ieșit din docul de construcții și l-au făcut să fie solicitat. Testul de… 50.000 tdw Trecerea cu succes a acestui prim test a încurajat șantierul să persevereze pe drumul început. Cel de al doilea proiect este un tanc petrolier de 50.000 tdw. Șase nave din noua serie sunt deja comandate și sunt discuții pentru alte șase. „Am intrat în negocieri pentru contractarea, în continuare, a tancurilor de 50.000 tdw, care sunt bine primite în piață. Câțiva armatori vor trimite, în viitorul apropiat, echipe de top-management pentru evaluarea șantierului“ - afirmă Gheorghe Bosînceanu. Un al treilea proiect propriu se află în fază avansată de pregătire. „Tancul de țiței de 115.000 tdw este o navă mare, pretențioasă. S-au dezvoltat primele trei etape și am contractat, deja, etapa a patra, proiectul tehnic, cu designerii germani. Sunt convins că vom vinde această nava aframax. Am primit un bun feed-back în privința ei“ - spune Bosînceanu. Discutăm cu armatori serioși proiecte care să se deruleze pe mulți ani de acum încolo. I-am convins că putem să fim un partener de afaceri serios, care construiește navele contracte la timp, de o calitate ce le permite să concureze cu navele construite în șantierele cu mare experiență, nave pe care clienții noștri să le poată promova mai departe către cei ce controlează piața mărfurilor și a transportului maritim.“ Dincolo de 2012 Comenzile existente și cele aflate în curs de contractare acoperă capacitățile de producție ale șantierului până dincolo de granița anului 2012. În prezent, se află în halele, pe platformele și în docurile SNC, în diverse faze de construcție, alte șase tancuri chimice de 41.000 tdw, afirmă directorul general Radu Rusen. Patru dintre ele vor fi livrate în acest an. Următoarea navă va fi preluată de „Interorient Navigation Company“ (Hamburg), pentru care a fost construită și „Norient Saturn”. Celelalte nouă nave vor intra în exploatarea unor companii din Germania și Italia. Tot în acest an începe și construcția primului tanc petrolier de 50.000 tdw. „În sectorul de reparații, avem o premieră: conversia tancului petrolier «Histria Diamond» în mineralier. Este o experiență nouă și provocatoare pentru noi. Se adaugă celorlalte proiecte de conversie, pe care le-am făcut până acum. Sperăm să ne deschidă un nou segment de piață, pe care să fim cunoscuți“ - spune Rusen. Pedala de accelerație a productivității Proiecte există, contracte, de asemenea, dar este necesar să crească productivitatea muncii. La acest indicator, SNC mai are mult de muncit până să ajungă din urmă șantierele navale cu tradiție din Occident și Orientul Îndepărtat. Studiile de management susțin că 60% din creșterea productivității muncii se obține prin tehnologii noi, performante, iar restul de 40% prin buna organizare a muncii, perfecționarea pregătirii profesionale și disciplină. În 2007, la SNC a început cea de a doua etapă de investiții, de după privatizare. Programul nu este definitivat încă, dar sunt angajate achiziții tehnologice de peste 15 milioane de dolari. De la 1 martie 2008, se aplică un nou sistem de stimulare a muncii și de responsabilizare a lucrătorilor. Toate aceste măsuri de-monstrează că acționariatul și managementul și-au propus să calce până la fund pedala de accelerație a productivității.