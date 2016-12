SLN şi Şantierul Naval Constanţa, la startul Concursului Intern de SSM şi PSI

SLN și Șantierul Naval Constanța, la startul Concursului Intern de SSM și PSI

24 August 2015

Sindicatul Liber al Navaliștilor din Șantierul Naval Constanța, în colaborare cu conducerea SNC, va desfășura, începând cu data de 1 septembrie, Concursul Intern de SSM și PSI, ediția 2015.„Obiectivul concursului este creșterea nivelului de protecție a sănătății și securității la locul de muncă, respectiv conștientizarea lucrătorilor privind riscurile reale la care sunt supuși, în raport de condițiile de muncă specifice unui șantier naval.Chiar dacă numărul accidentelor de muncă înregistrate în Șantierul Naval Constanța este în scădere de la an la an, fluctuația de personal, în special tineri absolvenți sau persoane care nu au mai lucrat într-un șantier naval, ne obligă moral să ne asigurăm că lucrătorii conștientizează riscurile la locul de muncă. Sindicatul Liber al Navaliștilor încurajează toți angajații societății să participe la concurs. Astfel, fiecare angajat are ocazia de a-și testa nivelul real de cunoștințe din domeniul SSM și PSI, în raport de nivelul pe care consideră el că îl are”, ne-a declarat Dede Perodin, președintele SLN.Concursul se va desfășura în cadrul Șantierului Naval Constanța, în perioada 1septembrie - 29 octombrie, astfel:Etapa I - la nivel de formații maiștri: 1 - 17 septembrie;Etapa a II-a - la nivel de departamente/ ateliere/secții: 5 - 15 octombrie;Etapa finală - la nivel de societate: 29 octombrie 2015.Sindicatul din Șantierul Naval Constanța are un istoric bogat privind participarea la competițiile naționale pe teme de SSM, organizate de federația - FSLI „Metal”, calificând-se frecvent pe locurile fruntașe: locul I - 2003; locul II - 2006, locul I - 2007; locul II - 2008; locul IV - 2011; locul I - 2012; locul III - 2013; locul IV - 2014.