SLN semnează noul contract colectiv de muncă cu armatorii norvegieni

În perioada 4 - 5 mai 2017, în Bergen (cel de-al doilea mare oraș al Norvegiei) se desfășoară reuniunea armatorilor norvegieni cu sindicatele europene care au marinari pe navele acestora. În cadrul întâlnirii vor fi negociate și semnate noile contracte colective de muncă. Cu acest prilej, va fi prezentat un raport privind modul în care s-au derulat contractele în ultimul an, iar părțile implicate vor prezenta problemele întâmpinate și soluțiile de rezolvare. Totodată vor fi făcute propuneri pentru noile contracte.Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, este prezent la Bergen, pentru a semna contractul cu Asociația Navigatorilor din Norvegia.„Din păcate, numărul navigatorilor români de pe navele armatorilor norvegieni s-a redus de la un an la altul. Am depus la Ministerul Muncii o cerere pentru a prelungi acordul dintre România și Norvegia privind angajarea marinarilor români pe navele norvegiene, cu plata con-tribuțiilor sociale în România. Acesta a expirat în urmă cu doi ani. Am solicitat și în 2015, și în 2016, și în acest an, prelungirea lui, Sperăm să primim un răspuns pozitiv, astfel încât să putem avea mai mulți navigatori pe navele cu pavilion norvegian. La această oră, marinarii români sunt îmbarcați numai pe navele norvegiene înre-gistrate sub pavilioane de com-plezență. Norvegia are o flotă importantă înmatriculată în registrul maritim secund, în care românii nu sunt angajați, pentru că nu sunt atractivi din punct de vedere al costurilor.Dacă va fi încheiat acordul cu Ministerul Muncii, situația se va schimba. În prezent, pe navele norvegiene muncesc circa 350 de români. Pe vremea când exista acel acord, numărul lor era de aproximativ 600”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, liderul SLN.