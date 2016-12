SLN a recuperat 1,8 milioane dolari pentru navigatori

În 2010, ITF - România și Sindicatul Liber al Navigatorilor au recuperat drepturi salariale însumând peste 1.800.000 de dolari, pentru marinarii români, dar mai ales străini. „Din acest punct de vedere, ne-am situat pe locul III în rândul sindicatelor navigatorilor din întreaga lume - a declarat liderul sindicatului, Adrian Mihălcioiu. Grație activității noastre, navigatorii de toate naționalitățile percep porturile românești ca fiind porturi care le protejează drepturile.” În prezent, gradul de sindicalizare a navigatorilor activi din România a ajuns la 36%. SLN speră că va ajunge la 46%, în 2011. „2010 a fost un an foarte greu pentru navigatorii români și sindicat. Din fericire, am rezolvat mai toate cazurile dificile reclamate de personalul navigant. Ultimul este cel al unui navigator pe care am reușit să-l trimitem în SUA, pentru recuperare, după o îmbolnăvire gravă” - a afirmat Mihălcioiu.