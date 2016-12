Situaţia economică din zona euro s-a înrăutăţit dincolo de cele mai pesimiste aşteptări

Situația economică din zona euro s-a înrăutățit dincolo de cele mai pesimiste așteptări

Sondajele PMI au evaluat performanțele a mii de companii din fiecare dintre cele două țări în lun martie, iar rezultatele zdrobesc practic orice speranță că zona euro va mai reuși să evite recesiunea.Cifrele arată că activitatea economică din Germania și Franța, cele mai mari economii europene, începe să scadă, iar numărul locurilor de muncă din zona euro afișează cea mai abruptă rată de reducere din ultimii doi ani."Pare a fi un an foarte prost, dacă lucrurile vor continua astfel. Am avut o ușoară revenire la începutul anului, când am sperat că economia va prinde avânt, dar se pare că a obosit", comentează Chris Williamson, economisul șef al Markit, compania care a efectuat sondajele.El notează că rezultatele sondajelor reflectă o contracție economică de aproximativ 0,1% în zona euro în primul trimestru, după scăderea de 0,3% din ultimele trei luni ale anului trecut.Astfel, blocul monetar ar fi deja în recesiune tehnică.Media estimărilor economiștilor contactați de Reuters indică o contracție economică de 0,3% în zona euro în acest an, similară cu cifra înaintată în februarie de Comisia Europeană.