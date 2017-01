Site-urile de re-vânzare, salvarea firmelor de leasing

Ştire online publicată Miercuri, 29 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

BCR Leasing IFN a lansat un site dedicat re-vânzării de bunuri recuperate de la clienții rău-platnici – http://revanzare.bcr-leasing.ro. Este un pas pe care îl fac tot mai multe societăți de leasing, încercând să evite un dezastru total. Este o ocazie bună pentru cei care caută o mașină ieftină sau un contract avantajos de finanțare. În același timp, pentru firmele de leasing este o modalitate de a-și reduce stocurile uriașe de produse recuperate, care nu produc niciun leu. Pe site-ul BCR Leasing, prodsele sunt clasificate pe categorii, cu mai multe filtre de căutare. Spre exemplu, mașinile pot fi sortate după model, culoare, an de fabricație, puterea motorului și kilometraj. „Avantajul principal al ofertei este posibilitatea de a achiziționa în leasing, în condiții financiare atractive, de a negocia, de a alege durata contractului și de a recupera TVA-ul, în cazul firmelor. Vehiculele puse la vânzare au trecut printr-o expertiză tehnică, făcută de specialiști, motiv pentru care raportul calitate – preț este extrem de corect”, spune Claudiu Stănescu, directorul general al BCR Leasing IFN. Spre exemplu, am căutat modele Dacia și am găsit nouă oferte, cu prețuri cuprinse între 4.500 și 7.300 euro. Ieri, oferta zilei, recomandată de firmă, era o Alfa Romeo GT937, care se vindea cu 13.000 euro (TVA inclus). Desigur, scopul practic al acestor site-ului este minimizarea pierderilor înregistrate în urma crizei, care a trimis un număr mare de clienți de leasing în faliment & incapacitate de plată. Scopul „nobil” ar fi „impulsul dat pieței locale de leasing și încurajarea investițiilor practice, atât ale persoanelor fizice, cât și ale IMM-urilor”, după cum explică Stănescu. Cum funcționează site-ul: 1. Alegi produsul dorit 2. Contactezi un specialist al BCR Leasing și îi comunici numărul de identificare al produsului 3. Vizionezi produsul 4. Trimiți o ofertă de preț, utilizând un formular care poate fi descărcat de pe site 5. Prețul se stabilește pe baza celei mai bune oferte primite, pe baza rapoartelor de evaluare și cotațiilor pieței 6. Primești răspunsul în cel mult cinci zile de la data depunerii ofertei 7. Dacă oferta ta a fost accep-tată, trebuie să îți alegi modalitatea de plată (numerar, credit bancar sau leasing), după care ți se întocmește contractul și intri în posesia bunului respectiv. *** BCR Leasing IFN este prezentă pe piața românească de profil din 2001, ca subsidiară a BCR. După primul trimestru al anului, compania are o cotă de piață de peste 10%.