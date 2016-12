Site-ul BrazideCrăciun.ro face, în 2008, vânzări de 150.000 euro

BrazideCraciun.ro este unul dintre primele site-uri românești care oferă servicii complete pe această nișă a pieței, de la livrarea brazilor și decorațiunilor, până la amenajare, curățenie post-sărbători și închiriere de Moși Crăciun. Site-ul este dedicat exclusiv comenzilor on-line, fiind o alternativă la comerțul clasic, care poate fi extrem de obositor pentru consumatori, mai ales în orașele mari și aglomerate. „Timpul este cel mai valoros lucru pe care îl aduce comerțul online. Noi operam deja de un an site-ul floridelux.ro, moment în care cererile de brazi s-au înmulțit. Pasul făcut a fost unul normal. Vânzările au crescut de la an la an, estimarea pentru 2008 fiind de 150.000 euro. Desigur, estimările au fost făcute înainte de criză, dar suntem optimiști. Deja am realizat peste 60% din sumă”, spune Marius Dosinescu, business development manager la BrazideCraciun.ro. Pentru următorii doi-trei ani, investițiile în acest proiect (brazidecraciun.ro, floridelux.ro, coroane.ro) vor fi de peste 200.000 euro. În acest an, un pachet majoritar din cele trei site-uri a fost vândut către omul de afaceri Marius Ghenea, un cunoscut business angel, care deține și site-urile PCFun.ro și Electrofun.ro. „Am atras o investiție importantă în acest an, motiv pentru care 2009 va fi dedicat dezvoltării și poziționării pe piață. Vom începe o campanie de educare a consumatorilor, prin lansarea de carduri de fidelitate și broșuri de promovare a comerțului on-line. Volumul de vânzări vrem să se mențină la o cotă ridicată, însă dezvoltarea afacerii va fi cea mai importantă”, mai spune Marius Dosinescu. Clienții site-ul se împart în două categorii mari: firmele și instituțiile (până pe 15 decembrie) și persoanele fizice (după 15 decembrie). Cererea este foarte mare pentru instalații și brazi mai mari de 3 – 4 metri, în special din partea firmelor. „Firmele manifestă un interes tot mai mare pentru globuri personalizate cu logo-ul companiei. Avem și clienți din Constanța pentru aceste produse. Apelează la noi companii mari, dar și IMM-uri. Doar bugetul alocat diferă, de la 500 – 1.000 lei până la 70.000 lei”, explică Marius Dosinescu. Avantajul brazidecraciun.ro este că nu se adresează numai segmentului de „lux”. Există în ofertă și produse mai ieftine, cum ar fi brăduțul de 0,8 metri, complet decorat, care costă doar 48,9 lei. Și brazii de 1,5 – 2 metri sunt accesibili, fiind comercializați la prețuri de până la 300 lei. Vedeta site-ului, bradul de 10.000 euro, complet decorat cu materiale exclusiviste, a fost vândut deja în două exemplare, numai în acest an. Cea mai mare cerere este în București (90% din comenzi), oraș cu o medie ridicată a venitului pe cap de locuitor și cu o aglomerație mare de firme.