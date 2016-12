Sistemul gărzilor prelungite a dus la starea de epuizare a medicilor

Federația „Solidaritatea Sanitară" a comandat Centrului de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea" un nou studiu privind gărzile medicilor, cercetare aflându-se în curs de finalizare, se arată într-un comunicat de presă. Până la acest moment au răspuns la chestionar 1.032 de medici.Demersul a fost inițiat în contextul în care Ministerul Sănătății a refuzat în mod sistematic modificarea Regulamentului de gărzi în sensul respectării legislației muncii, toți miniștrii dovedindu-se până acum indiferenți atât la argumentele juridice cât și la dovezile științifice prezentate de Federația „Solidaritatea Sanitară". În condițiile în care datele arată că situația este în continuă agravare, este evident că lipsa deschiderii la dialog a ministrului Sănătății, Vlad Vasile Voiculescu, față de Federația „Solidaritatea Sanitară" (organizație reprezentativă la nivelul sectorului Sănătate) dăunează atât medicilor cât și pacienților.Din prelucrarea primară a răspunsurilor au rezultat următoarele informații importante pentru problema timpului de lucru al medicilor:- Media numărului maxim de ore lucrate continuu de medici, fără pauză, (incluzând timpul normal de lucru și orele de gardă) este de 33 ore (78% dintre medici muncind continuu mai mult de 24 de ore; 30% dintre respondenți au muncit continuu mai mult de 33 de ore).- Medicii lucrează în medie pe săptămână 63 de ore (incluzând orele de gardă), adică echivalentul a 1,8 norme săptămânale; 33,7% dintre medici lucrează mai mult de 63 de ore pe săptămână.- 35,8% dintre medici au indicat o accentuare a gradului de oboseală datorită actualului program de gărzi, aceasta riscând să afecteze implicit și calitatea serviciilor medicale.- Cca. 32% dintre medici au indicat faptul că actuala formă de organizarea a gărzilor are un impact negativ direct asupra calității serviciilor medicale (21,5% dintre respondenți indicând ca efect creșterea riscului de erori profesionale pe fondul oboselii accentuate).Cercetarea a indicat de asemenea faptul că Federația „Solidaritatea Sanitară" are procentul cel mai mare de medici înscriși ca membri în organizațiile sale (10,47%) dintre toate federațiile sindicale din Sănătate.Având în vedere faptul că Federația „Solidaritatea Sanitară" a reușit să facă un prim pas înspre normalizarea situației timpului de lucru al medicilor în cadrul negocierilor cu Ministerul Muncii, ministrul Dragoș Pâslaru acceptând introducerea în OUG nr. 20/2016 a obligativității încheierii unui contract individual de muncă separat pentru gărzile suplimentare programului normal de lucru (eliminând astfel obligativitatea medicilor de a face toate gărzile suplimentare), în acest moment modificarea în mod corespunzător a Regulamentului de gărzi, conform propunerilor noastre, are caracter urgent.În situația în care Ministerul Sănătății refuză în continuare negocierile privind reașezarea programului de lucru al medicilor în limitele legii și plata adecvată a drepturilor salariale aferente gărzilor, există riscul ca începând cu luna august 41% dintre medici să refuze încheierea CIM-urilor pentru gărzile suplimentare programului normal de lucru.Federația „Solidaritatea Sanitară" a elaborat documentul fundamental privind analiza juridică a gărzilor medicilor și a drepturilor de care aceștia trebuie să beneficieze, materialul fiind transmis Guvernului, Ministerului Muncii și tuturor miniștrilor Sănătății din 2014 până în prezent.