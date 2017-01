Sistemul de irigaţii din Constanţa va fi refăcut cu bani europeni

Sistemul de irigații din Constanța va fi refăcut cu bani europeni

Seceta care a compromisă în mare măsură campania agricolă din acest an în majoritatea zonelor țării a scos la suprafață o realitatea destul de crudă. în ultimii 17 ani nu s-a întreprins nici o măsură pentru a preveni astfel de situații. Tocmai din acest motiv, la nivelul Guvernului s-a stabilit elaborarea unei strategii care să fie pusă în practică începând de anul viitor și în care să fie implicate mai multe departamente din cadrul executivului. „O astfel de acțiune trebuia făcută încă din urmă cu mai mulți ani însă, din varii motive, s-a așteptat ca o astfel de nenorocire să se abată asupra României pentru a se demara ceva”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Iancu Șapera, directorul Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Constanța. În primă fază, s-a stabilit ca subvenția acordată producătorilor agricoli pentru irigații să se majoreze de le 370 de lei la 700 de lei la mia de metri cubi de apă consumată. Pe lângă acești bani, producătorii vor mai primi încă 300 de lei pe hectar pentru paza și reparația instalațiilor de irigat. „Pentru a putea beneficia de acești bani, producătorii agricoli trebuie să facă dovada că au avut un contract de irigații încheiat cu Administrația Națională de Îmbunătățiri Funciare și că au irigat. De asemenea, întrucât culturile au fost în mare parte distruse, județul Constanța fiind declarat calamitat din acest punct de vedere, ministerul agriculturii a decis să acorde, pentru culturile înființate în toamna anului trecut și pentru culturile de or-zoaică de primăvară, subvenții de până la 750 de lei pe hectar”, a mai adăugat directorul. Șapera spune că banii acordați fermierilor vor fi de 600 de lei pentru hectarul de rapiță, 700 de lei pentru orz și orzoaică și 750 de lei pentru grâu. Sumele pot fi reduse însă în funcție de gradul de calamitare. Pe termen mediu și lung, strategia are în vedere împădurirea Dobrogei și înființarea perdelelor forestiere, precum și refacerea sistemului de irigații. „Pentru județul Constanța a fost deja aprobată finanțarea împăduririlor. În schimb, probleme mai deosebite vor fi sistemele de irigații pentru că, în mare parte, acestea sunt nefuncționale. Spre exemplu, în acest an, din 57.000 de hectare care puteau fi irigate, doar pe 9.000 de hectare s-au desfășurat astfel de lucrări. Tocmai din acest motiv remedierea se va realiza pe module pentru că reparațiile nu pot fi făcute în întregime într-un singur an”, a încheiat directorul. De asemenea, mai trebuie precizat că lucrările din cadrul strategiei pe termen mediu și lung vor fi realizate din fonduri de la Uniunea Europeană, în baza pro-gramului de dezvoltare pentru perioada 2008-2013.Seceta care a compromisă în mare măsură campania agricolă din acest an în majoritatea zonelor țării a scos la suprafață o realitatea destul de crudă. în ultimii 17 ani nu s-a întreprins nici o măsură pentru a preveni astfel de situații. Tocmai din acest motiv, la nivelul Guvernului s-a stabilit elaborarea unei strategii care să fie pusă în practică începând de anul viitor și în care să fie implicate mai multe departamente din cadrul executivului. „O astfel de acțiune trebuia făcută încă din urmă cu mai mulți ani însă, din varii motive, s-a așteptat ca o astfel de nenorocire să se abată asupra României pentru a se demara ceva”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Iancu Șapera, directorul Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Constanța. În primă fază, s-a stabilit ca subvenția acordată producătorilor agricoli pentru irigații să se majoreze de le 370 de lei la 700 de lei la mia de metri cubi de apă consumată. Pe lângă acești bani, producătorii vor mai primi încă 300 de lei pe hectar pentru paza și reparația instalațiilor de irigat. „Pentru a putea beneficia de acești bani, producătorii agricoli trebuie să facă dovada că au avut un contract de irigații încheiat cu Administrația Națională de Îmbunătățiri Funciare și că au irigat. De asemenea, întrucât culturile au fost în mare parte distruse, județul Constanța fiind declarat calamitat din acest punct de vedere, ministerul agriculturii a decis să acorde, pentru culturile înființate în toamna anului trecut și pentru culturile de or-zoaică de primăvară, subvenții de până la 750 de lei pe hectar”, a mai adăugat directorul. Șapera spune că banii acordați fermierilor vor fi de 600 de lei pentru hectarul de rapiță, 700 de lei pentru orz și orzoaică și 750 de lei pentru grâu. Sumele pot fi reduse însă în funcție de gradul de calamitare. Pe termen mediu și lung, strategia are în vedere împădurirea Dobrogei și înființarea perdelelor forestiere, precum și refacerea sistemului de irigații. „Pentru județul Constanța a fost deja aprobată finanțarea împăduririlor. În schimb, probleme mai deosebite vor fi sistemele de irigații pentru că, în mare parte, acestea sunt nefuncționale. Spre exemplu, în acest an, din 57.000 de hectare care puteau fi irigate, doar pe 9.000 de hectare s-au desfășurat astfel de lucrări. Tocmai din acest motiv remedierea se va realiza pe module pentru că reparațiile nu pot fi făcute în întregime într-un singur an”, a încheiat directorul. De asemenea, mai trebuie precizat că lucrările din cadrul strategiei pe termen mediu și lung vor fi realizate din fonduri de la Uniunea Europeană, în baza pro-gramului de dezvoltare pentru perioada 2008-2013.