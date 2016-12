Potrivit Asociației Române a Băncilor

Sistemul actual de provizionare a titlurilor de stat este neadecvat

Ştire online publicată Miercuri, 09 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Sistemul actual, care prevede provizionarea pentru titlurile de stat la final de an, este neadecvat, pentru că ar putea descuraja băncile să investească în astfel de instrumente, a declarat ieri Radu Ghețea, președintele Asociației Române a Băncilor (ARB). „Sistemul de provizionare pentru titlurile de stat este neadecvat și destul de departe de ce se întâmplă în realitate. Este un mecanism nu prea bine testat și neindicat. Nu e bine să descurajăm sistemul bancar să facă investiții în titluri de stat”, a afirmat Ghețea. El a adăugat că ARB a propus băncii centrale revizuirea sistemului actual pentru constituirea provizioanelor. „Suntem preocupați, pentru că în acest an au fost foarte multe emisiuni de titluri de stat și tot mai multe bănci au cumpărat astfel de titluri”, a subliniat Ghețea. De la începutul acestui an, Ministerul Finanțelor a vândut titluri de stat de circa 62,5 miliarde lei, în condițiile în care în 2008 valoarea totală s-a ridicat la numai 12,5 miliarde lei. În prezent, sistemul de provizionare prevede că, dacă o bancă are titluri de stat, trebuie să le înregistreze la valoarea pieței, în condițiile în care în România nu există o piață activă a titlurilor de stat. În aceste condiții, „te trezești că trebuie să faci provizioane pentru eventuale pierderi, iar dacă ai câștig nu se ține cont”, a explicat Ghețea. În legătură cu trecerea la standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) la provizionare, solicitată de băncile românești, președintele ARB a spus că, personal, crede că Ministerul Finanțelor și BNR „se gândesc că prin această raportare ar putea scăpa de sub control modul cum se fac provizioanele. Prin IFRS, managementul fiecărei bănci poate decide modul de constituire a provizioanelor”, a mai spus Ghețea.