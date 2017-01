Singurii operatori de pe litoral care plătesc taxe şi impozite

Hotelierii din Mamaia susțin că sunt

Singurii operatori de pe litoral care plătesc taxe și impozite

Deschiderea Salonului de dotări hoteliere și alimentație publică - Litoral 2010 a fost marcată de un simpozion în care au fost discutate principalele probleme ale turismului românesc în acest an. Hotelierii din Mamaia au acuzat că ei sunt singurii operatori din domeniu care plătesc taxe și impozite, iar statul nu susține îndeajuns de mult calificarea personalului pentru creșterea calității serviciilor prestate pe litoralul românesc. Majoritatea hotelierilor din Mamaia și nu numai au asistat la deschiderea târgului de turism de la complexul Perla, pentru a vedea care sunt ultimele noutăți din sector. După eveniment, au participat la un simpozion unde au fost dezbătute principalele probleme ale turismului românesc. „La Consiliul Consultativ al Turismului de la începutul acestei săptămâni s-au discutat, timp de peste trei ore, problemele litoralului românesc. Au fost atinse puncte sensibile precum și infrastructura și fluidizarea traficului pe timpul sezonului estival, calificarea personalului, precum și turismul la negru, practicat în unitățile neclasificate. De asemenea, au fost prezentate și proiectele care vor fi demarate în acest an, în sudul litoralului”, a declarat la simpozion, Dănuț Jugănaru, directorul general al Camerei de Comerț, Industrie și Navigație (CCINA) Constanța. Hotelierii din Mamaia s-au declarat nemulțumiți de faptul că nu au fost invitați la consiliu și au ridicat problema prețurilor la structurile de cazare. „Pot să vă spun că de trei ani de zile prețurile din hotelurile de pe litoral nu s-au mișcat, ba mai mult, au și scăzut. Nu cred că există țară unde cazarea costă 50 de lei, din care 20 lei înseamnă micul dejun. Cei de la TUI trebuie să înțeleagă acest lucru”, a explicat președintele Asociației Patronale Mamaia, Nicolae Bucovală. Președintele a atacat și faptul că hotelierii sunt singurii operatori de pe litoral care contribuie la bugetul de stat. „Trebuie să contribuie toți operatorii din turism la buget, nu numai hotelierii. Noi plătim diverse taxe și impozite, precum taxa de irigare, și sunt zeci de terase și restaurante din Mamaia care nu plătesc nimic. Cum să mai fie făcute investiții în sector?”, a precizat Nicolae Bucovală. În plus, s-a discutat și despre calitatea serviciilor din turism. „Din păcate nu avem școli care să instruiască personalul în turism și gastronomie. Calitatea serviciilor este principala problemă ridicată de TUI”, a spus Niculae Nejloveanu, patronul hotelului „Balada Nej” și restaurantului „La proțap”.