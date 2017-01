Sindicatul Terminal Sud se pregăteşte de grevă

Sindicatul Terminal Sud se pregătește de grevă

Pacea socială din cel mai mare terminal de containere de la Marea Neagră este în pericol. Sindicatul Terminal Sud și conducerea companiei „Constanța South Container Terminal” nu reușesc să se înțeleagă în privința majorărilor salariale. Ultima tentativă de a realiza compromisul între partenerii sociali a eșuat vineri, în fața reprezentanților Direcției de Muncă. De acum înainte este deschis drumul spre următorul pas prevăzut de Legea conflictelor de muncă: declanșarea acțiunilor greviste. O performanță de excepție „Constanța South Container Terminal” este parte a concernului „DP World”, unul dintre primii mari operatori de containere ai lumii. Grupul deține un număr de 43 de terminale maritime plus alte 13 în construcție, răspândite în 28 de țări, de pe mai multe continente. Potrivit raportului consiliului director, „DP World“ a obținut rezultate economice excelente în 2007. Astfel, în terminalele sale au fost operate 43,3 milioane TEU (containere convenționale), cu 18% mai mult decât în 2006. Concernul a obținut un profit record, de 420 de milioane de dolari, în 2007, în creștere cu 52% față de 2006. Drept urmare, consiliul director a recomandat adunării generale a acționarilor să aprobe repartizarea unui dividend de 1,33 cenți pe acțiune. Raportul consemnează faptul că printre terminalele DP World” din Europa, Constanța și Southampton „au avut performanțe excepționale”, raportând o creștere de 25% a volumului activității. Pe scara succesului „Constanța South Container Terminal” și-a început activitatea în 2004, operând mai puțin de 100.000 TEU. Nivelul traficului a crescut an de an, într-un ritm uimitor: în 2005 - 560.000 TEU, în 2006 – 850.000 TEU, în 2007 – 1.170.000 TEU. Pentru 2008 se prevede un volum de 1.500.000 TEU. Evoluția rezultatelor financiare a fost pe măsura creșterii traficului. Dacă în primul an de activitate, potrivit datelor raportate la Ministerul Economiei și Finanțelor, compania constănțeană a avut venituri de numai 5,25 milioane de dolari și a înregistrat o pierdere de 3,065 milioane de dolari, în următorii ani situația s-a schimbat radical. Astfel, în 2005, veniturile au crescut la 26,962 milioane de dolari și s-a realizat un profit net de 6,896 milioane de dolari. În 2006, veniturile au sărit la 38,97 milioane de dolari, iar profitul net aproape că s-a dublat, urcând la 12,478 milioane de dolari. Nu deținem date privind situația financiară de 2007, dar este cert că profitul net a ținut pasul cu evoluția traficului, care a crescut cu 37,64% față de 2006. Argumente forte Acesta este contextul economico – financiar în care sindicatul nu reușește să se înțeleagă cu administrația, în privința majorărilor salariale. Potrivit declarației lui Petre Costel, președintele Federației Naționale a Sindicatelor Portuare, reprezentanții angajaților solicită o creștere în sumă fixă, de 700 lei de persoană, în vreme ce administrația oferă doar 100 de lei. Liderii sindicali își motivează cererea cu argumente forte. Terminalul din Constanța are realizări excepționale, după cum recunoaște chiar consiliul director al „DP World”. Este firesc - spun ei - ca aceste rezultate să se reflecte în majorările salariale. Deși sunt mai productivi decât lucrătorii din alte terminale europene ale „DP World“, docherii și mecanizatorii români din Constanța sunt mult mai prost plătiți – constată liderii sindicali. Acest fapt este în contradicție cu principiul după care veniturile salariale trebuie să reflecte munca depusă. Argumentele negociatorilor sindicali se lovesc de percepția pe care administrația companiei o are despre nivelul la care trebuie să se situeze salariile din România. Desigur, o astfel de percepție reprezintă un criteriu pur psihologic, care nu are nimic în comun cu obiectivitatea proceselor economice, cu productivitatea muncii. Adevărata miză Atmosfera se încinge în portul Constanța. Liderii Sindicatului Terminal Sud încep să strângă semnăturile pentru declanșarea grevei de avertisment și grevei generale. Cum va evolua conflictul, nimeni nu poate prevedea în acest moment. Singura certitudine este faptul că miza confruntării depășește nivelul majorării de 700 de lei solicitate. Adevărata țintă este ca, în cel mai scurt timp, angajații români să aibă salarii egale cu ale colegilor lor din terminalele europene ale „DP World”. Dacă au reușit să mânuiască aceleași tehnologii, să fie chiar mai performanți, de ce n-ar putea fi plătiți pe măsură? – întreabă sindicaliștii constănțeni.