Sindicatul „Scut SA“ a organizat un marş de protest împotriva staţiei de betoane „Alas Premix“

Luptă împotriva poluării sau pentru cota de piață?

Sindicatul „Scut SA“ a organizat un marș de protest împotriva stației de betoane „Alas Premix“

Ieri, angajații societății „Scut SA” au organizat un protest pentru a trage un semnal de alarmă instituțiilor publice despre situația din zona fostului târg de fructe și legume. Reprezentantul Societății „Alas Premix”, considerată de protestatari și locatarii din zonă drept un focar de poluare și zgomot, afirmă că se încearcă destabilizarea firmei de către concurență. SC Scut SA are ca obiect de activitate închirierea și comercializarea utilajelor de construcții. O parte dintre angajați au organizat un marș de protest autorizat, de la sediul firmei până la fostul târg de fructe și legume de pe varianta Constanței, unde funcționează o stație de beton. „Societatea Alas Premix funcționează necorespunzător, în acest moment. Nu are aviz de mediu și poluează întreaga zonă. Avem angajați care locuiesc aici. Am organizat protestul pentru a atrage atenția instituțiilor abilitate asupra poluării excesive cauzate de stația de beton. Firma nu are canal de scurgere, deversează toate deșeurile pe câmp. Cei care locuiesc lângă stație sunt nevoiți să țină ferestrele închise. Până și stadioanele din jur sunt afectate de praf”, a declarat Ion Băncilă, președintele sindicatului „Scutul”. „De un an și jumătate stația funcționează ilegal. Sigur, a fost amendată de Garda de Mediu Constanța, însă a continuat să polueze. Cu ce ne-a ajutat, pe noi, amenda?”, întreabă sindicalistul. La rândul lor, locatarii din zonă sunt nemulțumiți de actualele condiții. „Eu stau aici de doi ani de zile. Stația s-a construit acum un an și jumătate. Face gălăgie până târziu. Este mult praf; nu putem trăi în astfel de condiții. În plus, mai am și un copil. Asociația de locatari a făcut sesizare la primărie și la mediu, însă nu s-a întâmplat nimic. Stația a continuat să funcționeze”, a precizat Elisabeta Lungu. Reprezentanții stației de beton „Alas Premix” consideră însă că nu poluarea este problema reală a societății SC Scut SA, ci concurența, „Problema societății Scut, precum și a celorlalte firme dinozaur din zonă, este că am venit noi și le luăm o parte din tortuleț. În primul rând, angajații firmei de utilaje de construcții nu sunt locatari, ei stau în altă parte. Sunt simpli angajați ai unei firme concurente. Noi suntem ok din punct de vedere al funcționării, ne mai trebuie doar o hârtiuță. Autoritățile de mediu ne-au controlat în urma unor sesizări și acum urmează să avem și autorizația de mediu. Dinozaurii din sector se tem, pentru că putem să-i băgăm în mormânt, dacă continuăm să funcționăm”, a afirmat reprezentantul firmei „Alas Premix”, Lucian Chirilov. Președintele sindicatului, care îi reprezintă pe angajații „SC Scut SA”, declară că nu este vorba nicidecum de concurență. „Nu suntem concurenți, noi nu avem stație de beton. Obiectul nostru de activitate îl constituie utilajele de construcții. Problema noastră este poluarea excesivă și zgomotul produs de stație. Sau de faptul că nu au canalizare. Desigur, la un anumit punct, putem vorbi și de concurență neloială”, a mai spus Ion Băncilă.