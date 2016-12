Sindicatul „Oil Terminal“ cere justiţiei să concedieze 17 lucrători nevinovaţi

Scandalos!

Sindicatul „Oil Terminal“ cere justiției să concedieze 17 lucrători nevinovați

Sindicatul „Oil Terminal” va intra în istoria mișcării sindicale din România ca fiind prima organizație profesională care solicită justiției să anuleze contractele individuale de muncă ale unor lucrători, altfel spus să-i concedieze. O solicitare rușinoasăAm în față o cerere adresată Tribunalului Constanța, secția civilă, înregistrată și la compania „Oil Terminal”, cu nr. 5868, din 8 aprilie 2011, prin care sindicatul respectiv îi cheamă în judecată pe lucrătorii: Cornel Atanasiu, Remus Lăcătuș, Gelu Lică, Marcel Enache, Romu Ilie, Cornel Filip, Adrian Ioniță, Altun Murat, Marius Roșculeț, Adrian Nicușor Vlădulescu, Dănuț Turturică, Claudiu Florin Chirea, Daniela Gherman, Stelian Dadaci, Dumitru Hoarță, Maria Fedeleș, Bogdan Marian Naskovics. Organizația îi solicită instanței să „constatați nulitatea contractelor individuale de muncă încheiate pârâților”, de la 1 ianuarie 2011, de către SC „Oil Terminal”, „cu nerespectarea clauzelor contractului colectiv de muncă încheiat la nivelul unității”. Sindicatul își întemeiază solicitarea pe preve-derile articolului 9, din contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, pe 2008 - 2012, care spune, printre altele, că angajarea fiecărei persoa-ne se face „și cu avizul consultativ al sindicatului”. Întrucât conducerea companiei i-a angajat pe „pârâți”, în perioada 1 ianuarie - 1 martie 2011, „fără a solicita avizul consultativ și prealabil al Sindicatului Oil Terminal”, acesta din urmă cere instanței să le anuleze contractele de muncă. Un drept constituțional îngrăditÎn cei 19 ani de când fac gazetărie, mișcarea sindicală mi-a oferit destule surprize - bune și rele -, dar niciodată nu am văzut o asemenea josnicie. Cum adică, pentru că managementul companiei nu te-a consultat la angajarea unor lucrători, tu, sindicat (mai corect spus conducerea organizației) îți permiți să îți bați joc de 17 nefericiți, să-i târâi prin instanțele de judecată? Ce vină au respectivii salariați? Au furat, au dat în cap, n-au respectat legile țării, regulamentele întreprinderii? Oamenii au venit la „Oil Terminal” să muncească, să câștige o pâine, să-și întrețină familiile. Este cumva ilegal?Dacă Sindicatul „Oil Terminal” consideră că managementul companiei a încălcat legea și contractul colectiv de muncă, de ce nu se războiește cu el? În plângerea cu pricina, sunt citate prevederi din Legea 130/1996 și din contractul colectiv de muncă, dar nu se amintește niciun cuvânt despre articolul 41, din Constituția României care spune clar și imperativ: „Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit.” Desigur, în același articol se precizează că este garantat caracterul obligatoriu al convențiilor colective, dar cele două prevederi nu se exclud; sunt complementare. Altfel spus, conform literei și spiritului Constituției, convențiile colective nu pot îngrădi sub nicio formă dreptul la muncă. În caz contrar, prevederile în cauză nu au mai garantat caracterul obligatoriu. Nicio instanță nu le poate lua în considerare în fundamentarea hotărârilor sale, fără a încălca legea fundamentală. În cazul contractului colectiv de muncă de la „Oil Terminal”, prevederea conform căreia angajarea fiecărei persoane se face și cu avizul consultativ al sindicatului constituie o îngrădire clară a dreptului la muncă, pentru că poate fi invocată ca motiv de concediere a angajatului. Faptul că sindicatul a recurs la acest argument în cererea adresată instanței de judecată, este dovada că lucrurile stau așa. După cum am mai spus, respectivii angajați nu se fac vinovați de nimic și nu li se impută nimic. Iar acest lucru este o altă dovadă că instanței de judecată i se cere să le îngrădească dreptul lor la muncă. Înregimentare cu forța?Legea sindicatelor nr. 54/2003, precizează la articolul 1, că sindicatele sunt constituite în scopul apărării drepturilor și promovării intereselor profesionale, economice, sociale, culturale și sportive ale membrilor lor. Nicăieri în respectiva lege nu scrie, însă, că sindicatele au menirea de a lupta împotriva drepturilor și intereselor lucrătorilor nesindicalizați. Or, în cazul de față, constatăm că un sindicat luptă în justiție împotriva dreptului la muncă și intereselor unui număr de 17 lucrători. Dacă respectivii „pârâți” ar fi fost membrii Sindicatului „Oil Terminal”, s-ar mai fi războit acesta cu ei, în condițiile lipsei avizului consultativ? Desigur că nu, pentru că organizația ar fi avut obligația legală și statutară să-i apere. Mergând pe calea deducțiilor, a logicii, se pune întrebarea firească: nu cumva avizul consultativ de la angajare constituie o formă de presiune pentru înscrierea în sindicat? Altfel spus, nu cumva dreptul la muncă este condiționat de înregimentarea în sindicat? Dacă lucrurile stau așa, prevederile contractului colectiv de muncă încalcă nu doar dreptul constituțional la muncă, ci și pe cel privind libera asociere. La „Oil Terminal” s-au acumulat tensiuni, care au ieșit în câteva rânduri, exploziv, la suprafață. Pe de o parte, sunt fricțiuni între Sindicatul „Oil Terminal” și conducerea companiei. Pe de altă parte, există o competiție dură între această organizație și Sindicatul „Petrolistul”, recent înființat și afiliat la Federația Sindicatelor din Chimie - Petrochimie „Lazăr Edeleanu”. Tensiunile își au sursa nu doar în scăderea volumului de activitate în terminalul petrolier din portul Constanța și în deteriorarea situației financiare a companiei, ci și în prevederile contractului colectiv de muncă. Acesta afec-tează capacitatea de adaptare a companiei la un mediu economic din ce în ce mai instabil și neprielnic. Dar indiferent de interesele și nemulțumirile unora sau altora dintre părți, nimeni nu are dreptul să îngrădească drepturile constituționale ale angajaților. Conducerea companiei are datoria să denunțe în justiție prevederile neconstituționale din contractul colectiv de muncă și să-i apere pe cei 17 lucrători nevinovați.