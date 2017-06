Sindicatele transportatorilor europeni declară război dumping-ului social

5

legea pensiei pentru marinari?

Ce vrea Barcadores CLC ? O lege a pensiilor pentru navigatori? Nu vrea si o lege a salarizarii pentru navigatori ? Ineptii si chestiuni imposibile dar populiste pentru ca populismul a inceput sa tina si in tari europene occidentale, dar la niste amarati de navigatori care muncesc din greu sa isi tina in spate familia? Din pacate fiecare vede nivelul acestei tari, coruptia existenta si promisiunile electorale care nu se indeplinesc niciodata, folosirea taxelor in alte moduri decat cele in care ar trebui sa se foloseasca, etc. Cine isi poate imagina ca un navigator cu activitate dupa 1990 poate beneficia de pensie substantiala cand cotizatia lui este zero sau minima pe economie in cel mai bun caz? Daca vorbim de acei marinari cu venituri dinainte de 1990, atunci de ce intrebati SLN? Trebuie sa il trageti de hainele preotesti pe sindicalistul de pe vremea comunista, acum transformat in popa . In rest numai de bine.