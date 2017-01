Sindicatele solicită un salariu minim de 750 lei în sectorul transporturilor

Reprezentanții lucrătorilor din transporturi solicită majorarea cu 21% a salariului minim pe ramură, pentru anul 2008, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Petre Costel, președintele Federației Naționale a Sindicatelor Portuare. În prezent, la București, are loc negocierea noilor clauze ale contractului colectiv de muncă din acest sector de activitate. De o parte a mesei tratativelor se află Convenția Sindicală Națională a Transportatorilor și Alianța Sindicatelor din Transporturi. De cealaltă parte, sunt reprezentanții angajatorilor: Confederația Națională a Patronatului din România și Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTTR). Organizația Patronală „Operatorul Portuar“ este reprezentată pentru prima oară la negocierea contractului colectiv pe ramură. Recent, ea s-a afiliat la Confederația Națională a Patronatului din România, fiind parte la aceste discuții. Contractul colectiv de muncă existent este valabil pe perioada 2008 - 2012. Dar o serie de clauze, în special cele privind salarizarea, sunt rediscutate în fiecare an. Negocierile actuale au fost centrate pe îmbunătățirea condițiilor de muncă. Totodată s-au pus de acord prevederile contractului colectiv din transporturi cu cel la nivel național și cu noile acte normative din domeniul muncii. Cele mai multe schimbări se referă la munca tinerilor și femeilor. Noile prevederi asigură o mai bună protecție socială, la locul de muncă, a angajaților aflați la vârste fragede și a femeilor gravide. „Patronatul manifestă o mare deschidere în cadrul discuțiilor și, de aceea, negocierile au mers repede. Mai sunt de reformulat patru articole din contract și trebuie să cădem de acord asupra salariului minim pe ramură. Noi, sindicatele, am avansat propunerea de 750 lei. Reprezentanții confederațiilor patronale ne-au spus: «De unde știți că nu vrem să oferim mai mult?” - relatează Petre Costel. Culmea ar fi ca angajatorii să vină cu o asemenea surpriză, iar sindicatele să refuze cu modestie, spunând, înduioșate: „750 lei sunt de ajuns!“ Oferta patronilor va fi cunoscută la viitoarea rundă de negocieri, de pe data de 13 decembrie. Sindicatele speră ca această dată să fie una fericită pentru toată lumea.