Sindicatele portuare reclamă Ministerul Transporturilor la Bruxelles

În „Monitorul Oficial” nr. 391 din 10 iunie 2009, a fost publicată HG 597/2009. Actul normativ aduce modificări și completări actului de înființare a Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța și statutului său. Reglementarea este un nou motiv de tensiune între Federația Națională a Sindicatelor Portuare și Ministerul Transporturilor. HG-ul care deschide poarta abuzului Propunerile de modificare a actului constitutiv al CNAPMC au fost făcute încă din 2008, relatează Petre Costel, președintele federației. „La acea vreme, la conducerea ministerului și a administrației portuare se aflau alte forțe politice. În acel an, Ministerul Transporturilor a dorit ca Administrația Portului Constanța să își schimbe obiectul de activitate. În loc să-i crească rolul de autoritate, aceasta urma să capete tot mai multe atribuții de societate comercială, care vinde și cumpără.” Federația s-a opus intenției guvernanților. Ea și-a motivat poziția, afirmând că între statutul de autoritate publică și cea de unitate comercială există o incompatibilitate. „Nu este corect nici din punct de vedere concurențial ca o autoritate, care dă autorizații de funcționare, care subconcesionează și închiriază domeniul public portuar, care stabilește tarife și chirii, care controlează și sancționează, să îndeplinească acte de comerț de pe o poziție dominantă. Există o incompatibilitate față de Legea concurenței. Modificările aduse pun administrația portuară într-o poziție privilegiată față de ceilalți agenți economici. Ea poate să nu avizeze accesul în port al agențiilor care prestează servicii care se regăsesc în obiectul său de activitate, le poate pune bariere în activitate. HG 597/2009 dă po-sibilitatea abuzului” – apreciază liderul sindical. Un vot negativ Anul trecut, comisia de dialog social din cadrul Ministerului Transporturilor a luat în dezbatere propunerile de modificare a actului constitutiv. Reprezentanții sindica-telor și ai patronatelor s-au opus. „În ciuda existenței acelui vot negativ, actualul guvern a aprobat noul statut al CNAPMC – spune Petre Costel. Acum, sunt alte partide la guvernare și la conducerea portului, dar, cu toate acestea, modificările respinse de organizațiile sindicale și patronale au devenit HG. Singura entitate rămasă neschimbată este Direcția Generală pentru Infrastructură și Transport navale din minister, cea care s-a ocupat de proiect în ambele guvernări. Deci, modificările reflectă filosofia și preocupările acestei structuri. Nu am înțeles încă ce interese au cei ce conduc această direcție. Ele vor ieși la suprafață, când statutul va fi pus în aplicare.” Investigații pentru amantele părăsite și soții înșelați Conform modificărilor aduse statutului companiei, în obiectul său au fost introduse activități care n-au nici în clin nici în mânecă cu menirea sa de administrator și autoritate portuară. Spre exemplu, ea va putea face, pe viitor: servicii de cazare și de alimentație, editare de reviste și periodice, înregistrări audio și activități de editare muzicală, producție de software la comandă, consultanță în tehnologia infor-mației, consultanță pentru afaceri și management, activități de arhitectură, servicii de reprezentare media, activități de studiere a pie-ței și de sondare a opiniei publice, închiriere și leasing cu autoturisme, activități ale agențiilor turistice, servicii de protecție și gardă, de investigații și multe altele. Ce să înțelegem din toate astea? Că sub umbrela CNAPMC se vor edita CD-uri cu Fărâmiță Lambru, Michael Jackson și Madonna? Că oamenii de afaceri vor putea închiria gărzi de corp de la administrația portuară? Că CNAPMC va avea un corp de detectivi, care vor putea face investigații la comandă pentru amantele părăsite și soții înșelați? Că, într-un viitor nu prea îndepărtat, partidele politice vor putea comanda sondaje electorale la autoritatea portuară? Sindicaliștii au toate motivele să fie deranjați de aceste modificări, care nu contribuie la întărirea rolului CNAPMC de autoritate portuară. Autorități privatizate Noul statut este discutabil și din punctul de vedere al legii fundamentale. Constituția României este cea care definește și reglementează autoritățile publice. Pentru cazul nostru, interesantă este precizarea de la articolul 116 (2): „Alte organe de specialitate se pot organiza în subordinea Guvernului ori a ministerelor sau ca autorități administrative autonome.” CNAPMC nu se situează în niciunul dintre aceste cazuri. Nu este organ de specialitate în subordinea Ministerului Transporturilor și nici autoritate administrativă autonomă, ci pur și simplu companie națională. Chiar și structura capitalului său este în conflict cu statutul de autoritate. În prezent, 60% dintre acțiunile CNAPMC sunt deținute de statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, 20% de către Fondul Proprietatea (capital privat), iar 20% de către Consiliul Municipal Constanța (o autoritate publică). În Constituția României nu există nicio prevedere care să permită capitalului privat să dețină rol de autoritate publică. Dacă acest lucru ar fi admis în cazul Administrației Portului Constanța, de ce n-ar fi permis și în cazul celorlalte autorități publice? De ce n-am avea, în viitor, parlament privat, guvern privat, justiție privată, poliție privată ori președinție privată? La Curtea Constituțională Petre Costel a declarat că federația a semnalat aceste probleme Blocului Național Sindical. În plus, ea va informa Federația Internațională a Transportatorilor, Federația Europeană a Transportatorilor și Comisia Europeană, că nu se respectă instituția dialogului social. Nu se poate prognoza ce rezultate va avea protestul internațional al sindicaliștilor. În schimb este previzibil faptul că toate deciziile luate de CNAPMC, în baza actului său constitutiv modificat, sunt vulnerabile. Orice agent economic nemulțumit, aflat în proces cu administrația portuară, va putea ataca HG 597/2009 la Curtea Constituțională și va avea câștig de cauză.