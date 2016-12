Sindicatele portuare propun un contract colectiv de muncă pe 10 ani

2

Contract de munca

Da, asta ar fi un lucru bun cred, desi nu ma pricep la ce serveste un contract de munca daca nu ar fi si respectat ca orice contract. Nu sunt legi care sa ii condamne pe cei ce fac altfel decit e scris in acea conventia semnata si parafata. Tre sa dai in judecata, si cu judecata noastra...dai in pensionare si nu te mai intereseaza decit cit e pensia. Ca eu am 7 milioane si am muncit 49 de ani cu circa nene. Hai domnule Petre ca ziceti bine. La treaba si va mai spun un secret. Daca nu va uniti cu toate sindicatele din port , poate si cu marinarii, nu aveti forta frate. Eu vad acu altfel si regret ca nu am fost mai ferm si mai aproape de FNSP. Am crezut ca ma descurc toata viata si acu...vai de capul meu, bolnav, nevasta bolnava, pensie mica, bataie de joc. Succes va doresc.