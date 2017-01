Sindicatele portuare cer alinierea lefurilor la contractul colectiv de muncă din transporturi

„2007 nu a fost un an prea bun pentru docherii și mecanizatorii din porturile românești”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Petre Costel, președintele Federației Naționale a Sindicatelor Portuare. De ce? Pentru că locurile lor de muncă sunt tot mai nesigure, fiind amenințate de angajatorii care practică dumping-ul social și concurența neloială. Sub nasul autorităților „Am fost obligați să ripostăm, să organizăm acțiuni de protest împotriva muncii la negru. Din nefericire, ele s-au soldat cu un eșec. Nu am reușit să convingem Ministerul Transporturilor, clasa politică, autoritățile portuare și operatorii că trebuie să acționeze și să curme acest flagel, care aduce mari deservicii celor ce muncesc legal, având contracte colective și individuale de muncă”, afirmă liderul sindical. Totuși, acțiunile revendicative au avut ecou. Sub presiunea faptelor, autoritățile portuare, Ministerul Transporturilor și Ministerul Muncii au fost nevoite să recunoască, pentru prima oară, existența pe scară largă a muncii la negru în portul Constanța. „Faptul că, în sfârșit, instituțiile statului vor să vadă ceea ce se petrece sub nasul lor de ani de zile nu ne satisface - afirmă Petre Costel. De la simpla constatare trebuie trecut la acțiune. E necesar să se facă ceva pentru a descuraja acest feno-men. Eu cred că nereușita în combaterea muncii la negru nu este, în primul rând, a sindicatelor, ci a autorităților.” Negociere de succes Lucrurile nu trebuie dramatizate. Sindicatele au încheiat anul și cu o realizare notabilă: finalizarea contractului colectiv de muncă pe ramura transporturi, pentru anul 2008. Ele au obținut majorarea cu 11,42% a salariului minim, de la 620 lei la 700 lei. În cazul muncitorilor calificați, saltul este mai mare: 17,3%. De la un nivel minim de 868 lei, salariul a urcat la 1.050 lei. Majorările obținute depășesc cu mult rata anuală a inflației și asigură, totodată o creștere reală a veniturilor. „Toți lucrătorii portuari, indiferent că sunt sau nu membri de sindicat au dreptul să ceară patronilor să le înscrie, de la 1 ianuarie 2008, aceste salarii în carnetele de muncă“ - susține președintele Federației Naționale a Sindicatelor Portuare. Avertismentul lui Petre Costel Noul contract colectiv de muncă din transporturi are, însă, și alte consecințe. „El va contribui la diminurea fenomenului muncii la negru, a muncii gri și a dumping-ului social. De ce? Pentru că noi vom lupta să impunem acest contract la toate unitățile portuare, chiar dacă nu avem sindicate la unele dintre ele. Dacă până acum o serie de angajatori jon-glau cu salarii de 390 lei, la nivelul minimului pe economie, iar diferența o plăteau ilegal, de acum înainte le va fi greu să o mai facă. Noi îi avertizăm că vom fi perseverenți și vom sesiza Inspecția Muncii și celelalte autorități ale statului. Vor fi obligați să plătească, conform contractului colectiv de muncă la nivel de ramură, care a devenit lege, un salariu minim de 1.050 lei pentru muncitorii calificați, plus sporurile, orele suplimentare, impozitele și contribuțiile afe-rente” - declară Petre Costel. O grevă dură Liderul sindical susține că portuarii cărora nu li se asigură salariile conform contractului colectiv de muncă pe ramură vor putea da în judecată angajatorii și vor primi asistență juridică din partea federației. „Terminăm anul cu o grevă la SC «Chimpex». Este o grevă dură, care din punctul nostru de vedere ar fi trebuit să se încheie până acum. Contractul colectiv de muncă la nivel de ramură - un contract considerat foarte bun de sindicate și patronate - le oferă celor două părți angajate în conflict posibilitatea de a face pace. El este obligatoriu și pentru unitatea SC «Chimpex»”, precizează liderul federației. O premieră În anul 2008, FNSP va pune în aplicare un proiect mai vechi: înființarea primului sindicat externalizat din portul Constanța. Acesta va cuprinde salariații din unitățile ce nu sunt sindicalizate sau unde nu se pot înființa organizații. „În prezent, federația noastră are 4.300 membri de sindicat în portul Constanța, reuniți în 26 de sindicate de întreprindere. Există, însă, firme mici, cu mai puțin de 15 persoane, unde nu se pot organiza sindicate. Pe de altă parte, sunt unități mai mari, pe care noi le-am botezat «operatori de conjunctură», care operează doar fier vechi, o marfă ce va dispărea în scurt timp. Conducerile acestora au făcut mari presiuni în rândul angajaților pentru a nu se organiza. Sindicatul externalizat va cuprinde salariați din aceste două categorii de unități portuare și îi va ajuta să își apere drepturile. Până pe data de 20 ianuarie, acest sindicat va fi organizat. Toți cei ce doresc să se înscrie vor fi bineveniți și vor fi reprezentați la toate nivelurile” - afirmă președintele FNSP. Împotriva curentului Petre Costel apreciază că anul 2007 s-a caracterizat și prin creșterea curentului antisindical în rândul patronilor. „În toate sectoarele de muncă, nu doar în porturi, s-au înregistrat presiuni din partea patronilor pentru desființarea sindicatelor. Foarte mulți angajați au fost amenințați că vor avea de suferit dacă nu ies din mișcarea sindicală. Astfel de cazuri au fost semnalate în vreo șase unități mari din portul Constanța. Toate acestea le vom face publice în 2008. Sunt practici ilegale și, în conformitate cu Legea sindicatelor, sunt catalogate ca infracțiuni.”