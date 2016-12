Sindicatele portuare atacă "taxa de barieră" pe toate fronturile

Sindicatele au reluat acțiunile de protest împotriva deciziei Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța de a elimina gratuitatea permiselor de liberă trecere în port, pentru autoturismele personale.Ieri, dimineață, la mitingul din fața sediului CNAPMC au participat peste 400 de lucrători. Protestatarii susțin că dreptul lor de a se deplasa cu autoturismul propriu de acasă la locul de muncă nu trebuie îngrădit prin taxe, cu atât mai mult cu cât firmele la care lucrează îi achită CNAPMC-ului un tarif anual, pentru accesul pe drumurile publice portuare. Pe de altă parte - spun sindicaliștii - le-ar fi imposibil să își lase autoturismele la intrările portului, întrucât nu există parcări. În schimb, societățile portuare la care lucrează au amenajat locuri de parcare și plătesc chirie pentru suprafața ocupată.Acțiunile organizate de Federația Națională a Sindicatelor Portuare și Sindicatul CNAPMC vor continua până pe data de 10 martie. Începând de săptămâna viitoare, în anumite zile, mitingul se va întinde pe durata programului de muncă.„În paralel cu acest protest, am deschis o acțiune în instanță. Am solicitat reinvestirea hotărârii definitive și executorii obținute în baza vechiului contract colectiv de muncă, prin care administrația portuară fusese obligată să permită accesul gratuit” - a declarat Petre Costel, liderul federației.Cum se va sfârși „războiul taxei de barieră”? Cine poate spune? Un lucru este, însă, clar: salariații nu protestează de-aiurea. Au o pro-blemă, așa cum administrația portuară le are pe-ale ei. Situația ar trebui discutată deschis, analizată și căutate soluții la masa tratativelor. Dialogul social între reprezentanții sindicatelor, patronatului și CNAPMC rămâne cel mai bun cadru pentru detensionarea conflictului.