Sindicatele „îşi ascut săbiile“ pentru ofensiva de primăvară

Sindicatele „își ascut săbiile“ pentru ofensiva de primăvară

r Vor declanșa acțiunile de protest înaintea alegerilor pentru Parlamentul EuropeanUltimul trimestru al anului 2013 a fost marcat de creșterea pre-siunii sindicale asupra Cabinetului Ponta și Parlamentului României. Marile confederații au solicitat modificarea Codului muncii și a Legii dialogului social, creșterea salariului minim pe economie până la jumătate din cel mediu, reducerea șomajului și relansarea economiei, reforma sistemului de sănătate. Ele au reclamat faptul că, în urma desființării contractelor colective de muncă la nivel național și de ramură, au ajuns să beneficieze de această formă de protecție mai puțin de 30% dintre salariați, numărul lor fiind în continuă scădere.De departe, cel mai important moment al luptei organizațiilor pro-fesionale l-a constituit campania protestelor de stradă inițiată de Confederația Națională Sindicală „Cartel Alfa”. În aceeași perioadă, Blocul Național Sindical a lansat manifestul „Din stradă, cu lehamite”, un mesaj îndreptat împotriva întregii clase politice, în frunte cu membrii coaliției USL și Guvernului Ponta. La debutul anului 2014, mișcarea sindicală se pregătește pentru ofensiva de primăvară, programată înaintea alegerilor europarlamentare. Electoratul urmează să se prezinte la urne pe 25 mai, pentru a-i alege pe cei 32 de deputați români în Parlamentul European. Sindicatele consideră că este un bun prilej să obțină modificările legislative promise de USL, înainte de a se instala la guvernare. Dacă Puterea dorește votul membrilor de sindicat, va trebui să le satisfacă solicitările.„Confederația noastră i-a acordat Guvernului Ponta o perioadă de grație de un an de zile să își respecte promisiunile făcute înainte de alegerile din 2012, referitoare la modificarea legislației sindicale și a muncii. Am fost de acord cu explicația că e un lucru dificil de realizat, având în vedere opoziția FMI și a Comisiei Euro-pene. Acum, time-out-ul s-a terminat. La ședința consiliului național al CNSLR - Frăția, din octombrie 2013, s-a decis să trecem la acțiune înainte de alegerile europarlamentare. Atunci va fi momentul adevărului. Încep negocierile colective în societățile comerciale și vin noile prețuri. Când vor vedea ofertele salariale și prețurile la brânză, ceapă și carnea de miel, oamenii vor ieși mai ușor în stradă. Dacă liderii de sindicat ar vrea să organizeze o acțiune acum, în plină iarnă, riscă să vorbească singuri” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Constantin Grosu, președintele Uniunii Județene a CNSLR - Frăția. În 2013, Confederația Națională a Sindicatelor „Cartel ALFA” a stat cam singură pe baricadele acțiunilor de stradă. Cu ce rezultate? „Datorită presiunilor mișcării sindicale, Ministerul Muncii a recunoscut grupa I de muncă” - a declarat Ion Caraignat, președin-tele Filialei Constanța.În 2014, înainte de alegerile pentru Parlamentul European, presiunile „Cartel ALFA” vor crește. „Vom relua acțiunile de protest pentru modificarea Legii dialogului social și a Codului muncii, pentru modificarea condițiilor privind reprezentativitatea. Actuala legis-lație este o piedică în calea sin-dicalizării salariaților din IMM-uri, a negocierii contractelor colective de muncă la nivel de sectoare. Mișcarea sindicală din România nu poate accepta constrângerile impuse de FMI și Bruxelles în ceea ce privește negocierile colective și drepturile salariaților. Punctual, facem presiuni pentru menținerea grupei speciale de muncă în porturi, pentru docheri și mecanizatori. Am purtat, deja, discuții cu mai mulți parlamentari constănțeni” - spune Caraignat.Nou înființata Federația Sindi-cală „Trans Conex”, care reunește organizații din portul Constanța și de la canalele navigabile, are mai multe obiective cu caracter particular, pentru 2014:- obținerea urgentă a reprezentativității pentru sectorul de activitate transporturi și servicii conexe, conform Legii nr. 62/2011;- negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate;- negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul porturilor maritime și fluviale;- asistarea sindicatelor membre la negocierea contractelor colective de muncă la nivel de unitate.„Instituirea contractului colectiv de muncă la nivelul industriei portuare este dorită de toată lumea: sindicate și patronat portuar. Este în interesul companiilor serioase să existe un asemenea instrument. Cu ajutorul lui se poate lupta mai eficient împotriva muncii la negru și a concurenței neloiale. Contractul colectiv de muncă la nivel de porturi va stimula stabilitatea forței de muncă și creșterea calității ei, îmbunătățirea performanțelor companiilor” - a declarat Silviu Stanciu, președintele federației.