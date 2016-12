Sindicatele din Îmbunătăţiri Funciare protestează la uşa Ministerului Agriculturii

Sindicatele din Îmbunătățiri Funciare protestează la ușa Ministerului Agriculturii

Uniunea Sindicatelor Îmbunătățiri Funciare este membru a CNS „Cartel ALFA”. Ea reprezintă salariații Administrației Naționale Îmbunătățiri Funciare RA și ai Societății Naționale Îmbunătățiri Funciare SA. Începând din data de 21 septembrie, Uniunea pichetează zilnic sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, între orele 11 și 14, cu aproximativ 200 de oameni.Sindicaliștii protestează față de:„- nerespectarea de către MADR a prevederilor legislației naționale și internaționale privind informarea, consultarea salariaților și transparența decizională în administrația publică;- afișarea pe site-ul MADR și transmiterea către ministerele avizatoare a unui proiect de ordonanță de urgență privind modificarea Legii 138/2004, ce are ca efect reducerea cu aproximativ 75% a numărului de salariați din sectorul de îmbunătățiri funciare și pe cale de consecință, abandonarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare;- toate demersurile întreprinse de conducerea USIF și de conducerea CNS “Cartel ALFA”, pentru stabilirea cadrului legal de promovare a proiectului de ordonanță au rămas fără finalitate” - se arată în comunicatul de presă primit la redacție.Administrația Națională Îmbunătățiri Funciare RA este persoană juridică română, de interes public național. Ea administrează cu cei 5.100 salariați amenajările de irigații, desecare, drenaj, lucrările de combatere a eroziunii solului și apărare împotriva inundațiilor. Societatea Națională de Îmbunătățiri Funciare SA are aproximativ 500 salariați. Este singura unitate din țară cu bază materială specializată și cu experiență în efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații în amenajările de îmbunătățiri funciare și are în acest moment grave probleme financiare și de funcționare.„În contextul în care România, în ultimii ani, a fost afectată de transformări climaterice ce au avut ca efect fenomene periculoase generatoare de dezastre, (inundații, alunecări de teren, ruperi de diguri la Dunăre și pe râuri interioare, eroziuni puternice ale solului, secetă) și pe plan mondial se anunță criză alimentară, ne întrebăm cine își asumă responsabilitatea pentru consecințele desființării unui sector a cărui activitate înseamnă siguranță alimentară și siguranță națională, fapt ce va avea următoarele consecințe:1. impact economic:- creșterea costului apei pentru irigații;- creșterea costurilor de la bugetul de stat la intervențiile în caz de calamități;- abandonarea proiectelor cu finanțare europeană;2. impact social:- pierderile materiale și umane în caz de calamități;- dacă apa va fi insuficientă sau va lipsi, importante segmente sociale ar fi nevoite să migreze în areale cu condiții bune de viață, (în sudul țării a apărut fenomenul de deșertificare, în zonele cu exces de umiditate cel de înmlăștinire și apare pericolul bolilor specifice);- neasigurarea condițiilor de creștere a plantelor cu potențial alimentar, tehnic sau energetic, scade producția agricolă și afectează industria;-destabilizarea specialiștilor și lucrătorii din sectorul agricol; 3. impact asupra mediului:- instalarea secetei, deșertificării, alunecărilor de teren, eroziunii solului” - se spune în mesaj.