Sindicatele din administraţia publică se pregătesc de greva generală

Sindicatele din administrația publică se pregătesc de greva generală

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație - FNSA, Federația Sindicatelor din Administrația Locală - SED LEX, Federația Sindicatelor din Administrația Publică - PUBLISIND și Federația Sindicatelor Pro Administrație din România - FSPAR, în numele membrilor de sindicat pe care îi reprezintă, își exprimă profunda indignare și nemulțumire față de tratamentul sfidător și discriminatoriu pe care guvernanții îl manifestă în raport de angajații din administrația și instituțiile publice locale, se arată în comunicatul de presă primit la redacție.„Prin adoptarea OUG nr.27/30 iunie 2015, demonstrează încă o dată, dacă mai era necesar, batjocura față de această categorie de personal căreia, potrivit prevederilor acestui act normativ, autoritatea publică îi poate stabili o creștere salarială de până la 12%, însă aceasta este condiționată de încadrarea cheltuielilor de personal în limita bugetului aprobat, cumulativ cu încadrarea acestora în limita plafonului de cheltuieli de personal repartizat conform prevederilor legale, adică la nivelul anului 2014.Prin urmare, această creștere salarială poate fi acordată în situația în care se vacantează posturi prin plecarea personalului sau se reduce numărul de personal din administrația publică locală, care și așa este mult sub cel prevăzut de normele legale. Acest fapt este invocat și în preambulul actului normativ, printre motivele adoptării ordonanței fiind i lipsa acută de personal din administrația locală pusă pe seama nivelului scăzut al salariilor din acest domeniu.Ori, respectarea cumulativă pentru angajații din administrația locală a celor două condiții menționate anterior, în fapt conduce la neaplicarea creșterilor salariale, ceea ce de asemenea vine în contradicție cu motivele stipulate în preambulul Ordonanței, potrivit cărora neadoptarea actului normativ conduce la menținerea discriminărilor existente între anumite categorii de salariați iar cu atât mai mult imposibilitatea punerii lui în aplicare duce la creșterea acestor discriminări.Practic, adoptarea OUG nr.27/2015 a creat un haos și mai mare administrația publică locală. Acest act normativ poate fi pus în aplicare de către instituțiile administrației publice locale doar dacă Ministerul Finanțelor majorează plafonul de cheltuieli cu 12%.În data de 19.06.2015, am notificat Guvernul României și am solicitat convocarea procedurii de conciliere, în conformitate cu Legea nr.62/2011, înaintând o listă de revendicări, după cum urmează:- corelarea prevederilor Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice cu legislația specifică funcției publice și legislația muncii, punerea în aplicare a acesteia în regim de urgență în anul 2015;- reacordarea drepturilor suspendate (plata orelor suplimentare, premii, salarii de merit) și a drepturilor abrogate (al -13-lea salariu și prima de vacanță);- deblocarea nivelului de salarizare în plată pentru funcții similare de la nivelul treptei trei de salarizare din 2010;- acordarea tichetelor de masă și a tichetelor de vacanță (tichetele de vacanță pentru administrația publică locală pot fi acordate doar dacă va fi modificată OUG nr.83/2014);- dreptul la negociere colectivă prin eliminarea art.138 din Legea dialogului social nr.62/2010.Întrucât Guvernul României nu a respectat prevederile legale în ceea ce privește organizarea în termen de 10 zile a concilierii, conflictul de muncă este declanșat la nivelul administrației publice.În aceste condiții, federațiile semnatare vor demara procedura pentru strângerea semnăturilor în vederea declanșării grevei generale în administrația publică din România, la o dată ce va fi stabilită în momentul în care va exista numărul legal de semnături pentru organizarea acestei acțiuni.”