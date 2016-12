Sindicatele dau asaltul listelor electorale

Febra alegerilor locale pune stăpânire pe sindicate. Liderii marilor organizații profesionale și cei ai partidelor politice fac cărțile. Negociază suportul maselor în schimbul locurilor eligibile pe listele de aleși în viitoarele consilii locale și județene. Protocoalele de colaborare vechi se scot de la naftalină și se adaptează la vremurile noi. Joc la vedere CNSLR - Frăția nu și-a ascuns niciodată orientarea social-democrată. Confederația și-a jucat cartea politică la vedere, încă de pe vremea când șefia sa era deținută de Miron Mitrea. Astăzi, numeroși membri ai organizației sunt membri ai PSD. Folosindu-se de pârghia politicii, unii dintre lideri au ajuns consilieri în administrația publică și membri în consiliile de administrație ai societăților și regiilor de interes local. Ei joacă un rol important în puterea locală și reușesc să se facă ascultați. În interesul cui au folosit mandatul, este o altă problemă. Au muncit pentru a-i servi pe cei ce i-au votat sau doar în interes propriu? Cei ce trebuie să judece dacă liderii de sindicat i-au reprezentat bine sau rău în consiliile locale sunt alegătorii. Pârtie cu obstacole În județul Constanța, trei lideri ai CNSLR - Frăția dețin mandate în administrația locală. Marian Foca, președintele uniunii județene, este consilier local la Constanța, Marin Neagu, vicepreședintele Federației Naționale a Sindicatelor Șoferilor din România, este consilier județean, iar Petrică Tancău, președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Chimie - Petrochimie „Lazăr Edeleanu“ și vicepreședinte al confederației CNSLR - Frăția, este consilier local la Năvodari. Toți trei au ajuns în administrația locală, în 2004, pe listele PSD. Toți trei și-au propus să obțină un nou mandat în 2008. Pârtia părea deschisă spre atingerea țintei. Între Confederația CNSLR - Frăția și PSD era semnat un protocol în acest sens, iar consiliul uniunii județene îi validase pe cei trei pentru a candida. Se părea că doar poziția pe listele electorale va fi subiect de discuție. Divorț politic În ciuda înțelegerilor de la vârful partidului, lucrurile stau cu totul altfel în teritoriu. Organizația Năvodari are o altă poziție față de protocolul semnat cu CNSLR - Frăția și față de prezența liderilor sindicali în administrația locală. Petrică Tancău a înțeles rapid cum stau lucrurile și că pertractările nu au rost. El și-a dat demisia din partid și a anunțat că va candida independent. „Nu pot sta la mâna unui șef de organizație politică, să votez în consiliul local împotriva intereselor locuitorilor orașului și ale membrilor de sindicat pe care îi reprezint“ - a declarat Tancău. Liderul petrochimiștilor a precizat că, pentru a candida, are de trei ori mai mulți susținători decât prevede legea și că a refuzat toate ofertele venite din partea unor partide politice. Zvonuri infirmate Surse din PSD au declarat, pentru „Cuget Liber“, că în aceeași situație s-ar afla Marian Foca și Marin Neagu, care nu se vor regăsi pe listele electorale. Marian Foca a negat informația: „Noi avem o relație serioasă cu PSD și nu ne-am schimbat-o până acum. Există un protocol care se va respecta!“ La rândul său, Marin Neagu a precizat: „Noi i-am înaintat organizației locale a PSD o adresă, însoțită de protocolul încheiat la nivel național. Am solicitat o întâlnire, dar nu am primit răspuns până în prezent.“ El susține că uniunea județeană a înaintat PSD o listă de propuneri, în care figurează cei doisprezece membri ai biroului, primii trei fiind Marian Foca, Marin Neagu și Petrică Tancău. Și totuși... În week-end, Miron Mitrea a fost prezent la Constanța și problema protocolului a fost repusă pe tapet. Acest fapt demonstrează că sunt, într-adevăr, discuții privind prezența liderilor de sindicat pe listele electorale și că există un sâmbure de adevăr în zvonistica politică. Se pune întrebarea firească: de ce ar vrea social-democrații constănțeni să schimbe kalimera? Ar putea lua o astfel de decizie dacă ar ajunge la concluzia că liderii sindicali nu pot controla voturile membrilor de rând și, drept urmare, degeaba îi pun pe liste, că respectivii lideri sindicali servesc prea puțin interesele PSD și că există candidaturi mai valoroase pentru partid. Dincolo de orice speculații, un lucru este clar: protocolul dintre CNSLR - Frăția și PSD funcționează cu sincope în județul Constanța. Cazul lui Petrică Tancău, care nu este fitecine, ci unul dintre vicepreședinții confederației, este cea mai bună dovadă. Rămâne de văzut dacă Marian Foca și Marin Neagu vor avea o soartă mai bună decât Tancău sau îl vor urma pe drumul independenței politice.