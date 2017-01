Sindicatele constănţene înfiinţează o reţea de calificare a forţei de muncă

Cu bani de la Uniunea Europeană

Sindicatele constănțene înființează o rețea de calificare a forței de muncă

Mișcarea sindicală intenționează să devină un jucător major pe piața muncii, dar nu în calitate de angajator, ci de formator. Sindicatele au învățat lecția anilor 2006 - 2008, când economia națională se confrunta cu un deficit de lucrători calificați în mai toate domeniile. Atunci s-a văzut cât de adâncă este prăpastia dintre sistemul de învățământ și economie, faptul că școala românească nu este capabilă să răspundă nevoilor mediului de afaceri. Noul rol al sindicatelor „Ce este de făcut? – s-au întrebat sindicatele. Așteptăm ca statul să reformeze, cine știe când, sistemul de pregătire a forței de muncă? Nu este mai bine să ne implicăm și să înființăm propria rețea de calificare a lucrătorilor? Numeroase sindicate europene au propriile centre de formare a competențelor, ceea ce dovedește că soluția este bună. De ce să nu le urmăm exemplul?” Surprinzător, tocmai criza economică mondială a convins mișcarea sindicală că este momentul să își asume noul rol. A fost motivată mai ales de fondurile alocate de Uniunea Europeană pentru proiectele care urmăresc formarea profesională, reconversia și creșterea mobilității forței de muncă. Prin intermediul Fondului Social European, la nivel comunitar sunt alocate 19 miliarde de euro pentru a ajuta cetățenii, în condițiile crizei, să își păstreze locurile de muncă sau să găsească altele noi. Banii sunt folosiți pentru îmbunătățirea nivelului de calificare, încurajarea spiritului antreprenorial și dezvoltarea serviciilor publice de sprijin în găsirea unui loc de muncă. Școala Portuară Fie prin intermediul confederațiilor, fie în mod direct, numeroase organizații sindicale din județul Constanța au lansat proiecte pentru organizarea unor centre de formare profesională. Federația Națională a Sindi-catelor Portuare are, deja, o mare experiență acumulată în această direcție. În parteneriat cu patronatul portuar, ea a înființat, încă din 1997, Fundația Școala Portuară. Aceasta este unica organizație nonprofit din județul nostru care și-a adus contribuția la calificarea forței de muncă necesare pe platforma portuară, dar nu numai. În cei 12 ani de existență ai școlii, circa 6.000 de persoane au absolvit cursurile de calificare și policalificare în diferite meserii. „În prezent, lucrăm la un proiect pentru calificarea și recalificarea a 100 de lucrători din terminalul de containere DP World – a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Petre Costel, președintele Federației Naționale a Sindicatelor Portuare, care deține și funcția de vicepreședinte al fundației. Vor fi organizate cursuri de macaragii, podari, docheri și conducători de trailere. Proiectul urmărește mai multe scopuri: pregătirea lucrătorilor în mai multe meserii, creșterea nivelului competenței lor, crearea condițiilor pentru renunțarea la subcontractori, creșterea stabilității locurilor de muncă din companie și a gradului de folosire a forței de muncă. În cele mai multe porturi ale lumii, lucrătorii sunt policalificați. Ca urmare pot munci pe mai multe utilaje. Când nu au de lucru pe macara sau pe podul rulant, coboară la sol și lucrează ca docheri sau conducători de utilaje. Spre așa ceva se tinde și în portul Constanța. Pe viitor, locul muncitorului cu specializare îngustă va fi luat de cel cu pregătire largă. Se va produce o mutație și în ceea ce privește modul de utilizare a timpului de lucru, cu impact asupra productivității muncii. Acest lucru va trebui să se reflecte și în câștigurile oamenilor.” În cadrul proiectului, pe pe-rioada cursurilor, lucrătorii vor fi plătiți de DP World. Compania urmează să asigure și costurile calificării. Proiecte europene Federația mai are în lucru un proiect în valoare de 2 milioane de euro, pentru pregătirea forței de muncă din porturile maritime și fluviale. Finanțarea urmează să fie asigurată din fonduri europene. „Pentru fundamentarea proiectului, am solicitat date de la mai mult de jumătate din cele 63 de companii semnificative care activează pe piața portuară din România - relatează Petre Costel. Doar 6 dintre ele au răspuns favorabil. Ce să înțelegem din această atitudine, că agenții economici portuari nu sunt interesați să aibă propria forță de muncă bine calificată, că preferă munca la negru și subcontractorii?” Proiecte finanțate din banii europeni au și organizațiile din industria navală. Sindicatul „Navalistul”, din cadrul companiei „Daewoo - Mangalia Heavy Industries“, va înființa un centru de formare profesională regional, Valoarea proiectului se ridică la 400.000 de euro, pe timp de 2 ani. La rândul său, Sindicatul Liber al Navaliștilor din Șantierul Naval Constanța lucrează la proiectul unui centru de formare a forței de muncă, pentru care va solicita 1,5 - 2 milioane de euro.