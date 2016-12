Sindicatele acuză Arcelor Mittal că vrea să închidă combinatul siderurgic Galaţi

Sindicatele acuză Arcelor Mittal că vrea să închidă combinatul siderurgic Galați

Confederația Sindicală „Cartel ALFA” a anunțat printr-un comunicat de presă că susține acțiunile declanșate de Sindicatul Siderurgistul de la Arcelor Mittal Galați, sindicat afiliat la Federația Sindicala a Siderurgiștilor - METAROM, membră a Cartel ALFA.„Sindicaliștii care reprezintă interesele angajaților din Combinatul Arcelor Mittal Galați cer stoparea de urgență a punerii în practică a Programului de închidere a unor zone de activitate, care urmează să ducă la pierderea a sute de locuri de muncă. Pretinzând că este un proces de optimizare a forței de munca - proces care de la privatizarea combinatului și până în prezent, a dus la pierderea a 20.000 de locuri de muncă, Sindicatul Siderugistul de la Arcelor Mittal Galați consideră că aceasta este începutul fazei de INCHIDERE a Combinatului Arcelor Mittal Galați. Acesta nu este primul semnal de alarmă pe care Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA” și Federația Sindicală a Metalurgiștilor - METAROM îl trag referitor la situația de la Combinatul Siderurgic Arcelor Mittal Galați, in condițiile în care, de mai multe luni de zile, aici se fac demersuri pentru restrângerea activității combinatului, fapt ce aduce grave prejudicii economiei naționale și are efecte sociale majore la nivelul lucrătorilor. Primul pas a fost închiderea, pe termen scurt, a departamentului de mentenanță și piese de schimb. Acum a venit rândul zonelor: aglomerare, furnale, Oțelărie, laminoare de tablă groasă și cel de benzi la cald, precum și a sectorului de logistică internă. Toate acestea acțiuni au fost făcute de conducerea combinatului fără informarea și consultarea Sindicatului Siderurgistul din AMG, fapt care încalcă grav prevederile legislației românești și europene și reprezintă o sfidare la adresa lucrătorilor. In mod evident toate acțiunile demarate și puse în practică de conducerea combinatului anunță declanșarea procesului de închidere a combinatului. Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA” și Federația Sindicală a Metalurgiștilor - METAROM cer concernului Arcelor Mittal să oprească această politică de restrângere a activități care va avea efecte grave asupra lucrătorilor și activității economice în orașul Galați. Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA” și Federația Sindicală a Metalurgiștilor - METAROM cer AVAS să desecretizeze contractul de vânzare cumpărare pentru a se vedea dacă situația dramatică în care se află Arcelor Mittal Galați este efectul crizei sau este efectul greșelilor echipei de manageri, în cei zece ani de la privatizare” – se arată în comunicatul semnat de președintele Cartel ALFA, Bogdan Iuliu Hossu. Închiderea combinatului din Galați va pune în pericol alte mii de locuri de muncă din portul Constanța și din transporturile fluviale.