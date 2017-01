Sindicaliştii din agricultură ameninţă şi ei cu protestele

Sindicaliștii din agricultură amenință și ei cu protestele

Primele negocieri purtate între reprezentanții sindicatului „Agrostar” cu ministrul agriculturii Dacian Cioloș nu au adus nici o schimbare în ceea ce privește posibilitatea de majorare a subvențiilor destinate agriculturii în acest an, a anunțat președintele Agrostar, Ștefan Nicolae. Potrivit acestuia, oferta ministerului pentru subvenționarea motorinei a fost de doar 1 leu la litrul de motorină, față de 1,7 lei cât au cerut sindicaliștii. „Noi i-am spus ministrului agriculturii că nu vom accepta această subvenție, pentru că este insuficientă. Despre restul subvențiilor, pentru sectorul vegetal, nu am discutat pentru că reprezentanții ministerului nu erau pregătiți. Am convenit să reluăm discuțiile săptămâna viitoare. În caz că nu obținem majorarea subvențiilor, vom demara acțiuni de protest, începând cu luna martie”, a spus Ștefan Niculae. Pe lângă subvenționarea motorinei, sindicaliștii au mai cerut acordarea unui sprijin financiar de 2.000 de lei pentru legume și fructele din sere și solarii, de 1.450 de lei pentru legumele de câmp, de 1.230 de lei pentru pomicultură, precum și majorarea subvenției până la 0,5 lei pe litru de lapte, față de 0,3 lei în prezent.