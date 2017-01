Sindicaliştii de la aeroportul Mihail Kogălniceanu vor să dea în judecată conducerea

Sindicaliștii de la aeroportul Mihail Kogălniceanu vor să dea în judecată conducerea

Ştire online publicată Joi, 06 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Sindicaliștii aeroportului internațional Mihail Kogălniceanu amenință cu acționarea în instanță a conducerii pentru nerespectarea drepturilor salariale, a zilelor libere, dar și a refuzului de a răspunde solicitărilor de a discuta problemele angajaților, potrivit NewsIn. O delegație a Sindicatului Liber a Salariaților de la Aeroportul internațional Mihail Kogălniceanu a solicitat, ieri, Prefecturii Constanța, medierea discuțiilor cu conducerea aeroportului, în prezența liderului filialei locale a BNS, Vasile Oțel, a șefului Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanța, Eugen Bola, și a subprefectului Adrian Nicolăescu. Liderul sindicatului aeroportului internațional Mihail Kogălniceanu, Emanuel Roiu, a declarat că angajaților nu le sunt respectate drepturile, sunt chemați din concediul de odihnă pentru a face ore suplimentare care nu sunt plătite, execută o muncă care îi epuizează prin ridicarea de greutăți și pentru care nu primesc stimulente și nu se acordă prime de sărbători. Mai mult, sindicaliștii reclamă că, de aproape un an, toate adresele cu solicitările salariaților trimise în atenția conducerii aeroportului nu au ajuns să fie discutate și în Consiliul de Administrație. Liderul de sindicat a mai spus că, în plus, a fost mutat dintr-un birou în altul și nu îi este recunoscută calitatea de reprezentant al angajaților. Prezent la discuții, directorul aeroportului internațional Mihail Kogălniceanu, Corneliu Bălan, a afirmat că nu a primit niciun document din partea angajaților și că execută o muncă istovitoare la fel ca ceilalți salariați. Sindicaliștii au solicitat discutarea problemelor cu care se confruntă în Consiliul de Administrație și au spus că luni vor avea și o întâlnire cu ministrul Transporturilor, Ludovic Orban. În cazul în care solicitările lor nu vor fi soluționate, sindicaliștii au anunțat că vor acționa în instanță conducerea aeroportului internațional Mihail Kogălniceanu. Sindicatul are în prezent 180 de membri dintr-un total de 242 de salariați.