Sindicaliştii CNS Cartel ALFA vor să demită guvernul

Sindicaliștii CNS Cartel ALFA vor să demită guvernul

Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA acuză guvernul că a mimat dialogul social, în adoptarea a trei texte de lege decisive pentru remunerarea echitabilă și echilibrarea veniturilor salariale din sistemul bugetar, viitorul educației și independența și puterea de control a unor instituții de reglementare a relațiilor de muncă. Într-o scrisoare deschisă, adresată premierului Emil Boc, liderii Cartel ALFA susțin că, „încă o dată, lucrătorii vor avea de suportat, pe termen lung, consecințele dezastruoase ale ignorării, de către guvern, a intereselor lor reale”, din cauza „urmăririi strictei promovări a intereselor de grup, ascunse sub sigla «binelui față de cetățean»”. Sindicaliștii acuză guvernul pentru modul lipsit de transparență în care acționează, prin ignorarea societății civile și partenerilor sociali, și pentru faptul că a prezentat măsurile adoptate „ca și cum numai executivul ar fi deținătorul absolut al soluțiilor pentru rezolvarea tuturor problemelor”. „Este un mod de acțiune manipulator, o formă mascată de dictatură de tip comunist pe care majoritatea cetățenilor au parcurs-o și pe care nu o mai putem tolera, cu atât mai puțin astăzi, în era României europene”, se arată în scrisoarea Cartel ALFA. „Graba nejustificată pentru impunerea a trei subiecte mari – legea privind educația națională, legea privind salarizarea unitară a personalului bugetar și legea privind reorganizarea unor autorități și instituții publice - fără ca măcar acum, în al doisprezecelea ceas, să se cunoască exact și public ceea ce se propune a fi aprobat «de urgență», nu ne demonstrează nouă, reprezentanților societății civile (celor care am crezut că măcar în probleme de importanță crucială pentru reformarea societății românești se va ține cont de părerea partenerilor sociali), decât că protecționismul și interesul de grup sunt încă o dată adevăratele priorități pe agenda de lucru a guvernului. Priorități pentru care Guvernul merge, iată, până la a cumpăra «prin lege» parlamentarii, acordându-le coeficienți de salarizare care să îi reducă la tăcere, transformându-i în marionete în mâinile executivului”, acuză Cartel ALFA. Sindicaliștii susțin că nu au dorit să devină un factor care să blocheze eforturile destinate reformării societății românești ori soluțiile pentru depășirea crizei economice, ci că au făcut eforturi pentru a se adapta la acțiunile guvernului: „Am încercat să corectăm constructiv disfuncționalitățile, lipsa coerenței în diferitele acțiuni cât și lipsa unor date elementare, necesare unei construcții stabile care să respecte principiile de bază. Amintim doar câteva elemente din cadrul legii salarizării unitare - garantarea salariului, adică a salariului de bază plus totalitatea sporurilor în plată astăzi, se dorește a fi anulată prin subterfugii de text, pauperizarea tuturor persoanelor de execuție favorizând persoanele de conducere și prin lipsa stimulării pregătirii profesionale”. Liderii Cartel ALFA amintesc că, fără un suport al partenerilor sociali, „orice reformă are efect nul sau chiar negativ, prin sabotarea și transformarea ei într-o sursă de amplificare a corupției”. În final, Cartel ALFA solicită de urgență afișarea, pe site-ul guvernului, a conținutului textelor tuturor celor trei proiecte de acte normative, pentru care se dorește asumarea răspunderii și o întâlnire cu sindicatele și patronatele, înaintea depunerii documentelor la Parlament. „În caz contrar, constatând lipsa funcționării unui stat de drept, vom fi nevoiți să inițiem toate demersurile și acțiunile necesare pentru demiterea guvernului”, încheie președintele CNS Cartel ALFA, Bogdan Iulian Hossu.