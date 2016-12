Shipping-ul internaţional, pe scurt

Shipping-ul internațional, pe scurt

Veniturile Canalului Suez din Egipt au scăzut, în ianuarie 2016, la 411,8 milioane dolari, de la 429 milioane dolari, în decembrie 2015, a anunțat autoritatea căii de navigație.Canalul Suez este cea mai rapidă cale de transport maritim între Europa și Asia și este una dintre principalele surse de valută străină ale Egiptului.v v vPavilionul Malta a înregistrat un record în 2015. În decurs de numai un an, s-au înmatriculat peste 900 de nave cu un tonaj brut colectiv de peste 12 milioane. La sfârșitul anului 2015, sub legea shipping-ului maltez erau înregistrate 66,2 milioane de tone brute. Malta continuă să fie lider în Europa și al 6-lea mare registru de nave la nivel mondial. Vârsta medie a navelor comerciale care arborează pavilion Malta a coborât de la 12 ani la 6,7 ani.Registrul maltez a devenit, de asemenea, lider internațional în înregistrarea super-yacht-urilor. La sfârșitul anului trecut, super-yacht-urile de peste 24 metri lungime înregistraseră o creștere de 10,8%, sub pavilion Malta, numărul lor ajungând la 501.