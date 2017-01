Shipping-ul internaţional, la răscruce de drumuri

Shipping-ul internațional, la răscruce de drumuri

„Criza economică a înăsprit condițiile impuse de marile case de comerț ale lumii (în special cele de pe piața petrolului) proprietarilor de nave. Ca urmare a noilor exigențe, lumea shipping-ului internațional se află la o nouă răscruce de drumuri” – a declarat profesorul univ. dr. inginer Haralambie Beizadea, directorul companiei „Arpinav”. Sub vântul schimbării În luna august, acesta s-a întâlnit cu mai mulți specialiști din transporturile navale și din învățământul universitar marinăresc din Grecia, cu care a avut un schimb de informații și de opinii despre evoluția shipping-ului. „Concluzia generală este că, supraoferta de capacități de transport le permite proprietarilor de mărfuri să opereze o selecție dură. Criteriile au în vedere standardele tehnice de navigație, calitatea managementului și a echipajelor. Ca urmare a rigorilor tot mai mari, au început să se producă schimbări vizibile” – spune Beizadea. Care sunt acestea? „În primul rând, sunt scoase de pe piață și trimise la scrap tot mai multe nave sub standard. Cele mai multe dintre ele sunt nave bătrâne. Pe de altă parte, sistemul de management tradițional, care a supraviețuit grație relațiilor interpersonale dintre agenții economici, cedează locul celui modern, bazat pe proceduri și standarde de performanță. Odată cu aceasta se produce un schimb de generații atât la nivelul patronatelor, cât și a managerilor. Nu în ultimul rând, asistăm la pătrunderea unei noi abordări a problemei resurselor umane. De la o instabilitate exagerată a echipajelor se trece la permanentizarea lor. Companiile caută tot felul de metode de stimulare a stabilității navigatorilor” – explică specialistul constănțean. Se caută ofițeri români Interesant este faptul că în condițiile în care circa 10% din flota mondială este trasă pe dreapta, pentru că nu are ce transporta, unele firme de crewing din România înregistrează o creștere a cererii de personal navigant. „Arpinav”, spre exemplu, asigură ofițeri, ofițeri superiori și comandanți pentru un număr de 5 nave noi, sub pavilion italian. Pentru trei dintre ele, care ies cât de curând din șantierele navale, a recrutat 20 de ofițeri. Pentru următoarele două nave, dintre care una urmează a fi livrată până la sfârșitul anului, iar cealaltă în ianuarie 2010, va furniza alți 14 ofițeri. În prezent, „Arpinav” are pe mare peste 700 de ofițeri și nebrevetați. Firma de crewing semnalează o premieră în relațiile dintre companiile de shipping străine și navigatorii din România. „Unii dintre armatorii cu care colaborăm și-au exprimat intenția de a se întâlni într-un cadru informal, la Constanța, cu cei ce activează pe navele lor - relatează Beizadea. Vor să le prezinte strategiile de viitor, să afle opiniile și problemele navigatorilor români. Acest tip de întâlniri face parte din politica de stabilizare a echipajelor. De altfel, în cadrul lor se vor prezenta și formele de stimulare a fidelității față de companie: plata navigatorilor pe perioa-da cât stau acasă, acordarea asigurărilor medicale pentru marinari și familiile lor, suportarea de către armator a tuturor cheltuielilor cu pregătirea profesională“.