Shipping-ul european caută soluţii pentru angajarea tinerilor ofiţeri şi a cadeţilor

Shipping-ul european caută soluții pentru angajarea tinerilor ofițeri și a cadeților

Potrivit unui studiu realizat de Oxford Economics pentru Asociația Armatorilor din Comunitatea Europeană (ECSA), în industria de transport maritim a Uniunii Europene sunt angajate direct 640.000 de persoane. Sectorul a contribuit cu 57 de miliarde de euro la produsul intern brut comunitar, în 2015. Iar dacă se iau în calcul și activitățile conexe, forța de muncă totală din industria de transport maritim se ridică la 2,1 milioane de persoane, cu un aport de 140 de miliarde de euro, în 2015, la PIB.Aproximativ patru cincimi din locurile de muncă directe din această industrie sunt pe mare. Ofițerii dețin o pondere de 42% din locurile de pe nave, iar nebrevetați, 58%. Numai 40% din cei 516.000 de navigatori din flota UE sunt cetățeni comunitari.v v vImportanța acestui sector de activitate a fost marcată pe bătrânul continent, prin organizarea la Brussels, în perioada 27 aprilie - 3 martie 2017, a unui ciclu de conferințe în cadrul Săptămânii Shipping-ului European. Agenda lor a inclus temele „fierbinți” ale transportului maritim: menținerea locurilor de muncă, pregătirea tinerilor navigatori, noile tehnologii din transportul maritim, viitorul shipping-ului.Interesul deosebit pentru aceste dezbateri a fost marcat prin participarea organizațiilor reprezentative din shipping - Federația Europeana a Transportatorilor și sindicatele afiliate, Asociația Armatorilor din Comunitatea Europeană (ECSA) -, a reprezentanților Parlamentului și Comisiei Europene, ai guvernelor țărilor comunitare, ai unor autorități europene, instituții de învățământ marinăresc, ai societăților de clasificare și asigurare. România a fost reprezentată de Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor.„La conferința „Problemele navigatorilor”, s-a discutat, în primul rând, despre locurile de muncă ale navigatorilor europeni pe nave europene. A fost o dezbatere aprinsă, care a încins spiritele. Au fost reliefate temele pe care factorii de decizie din Europa trebuie să le soluționeze. Spre exemplu, reprezentanții navigatorilor din România și Polonia am vorbit despre imposibilitatea găsirii locurilor pentru stagiile de practică ale cadetilor și despre rata mare a șomajului în rândul navigatorilor europeni. S-a admis, în unanimitate, că trebuie acționat cumva, că, pe lângă programele deja existente, tinerii studenți trebuie ajutați în efectuarea practicii și că trebuie diminuat șomajul alarmant de ridicat din rândul tinerilor navigatori. Urmează ca în comitetul de dialog social să se aprofundeze discuțiile și să se găsească soluții viabile”, a declarat liderul SLN.S-a discutat despre necesitatea ca studenții să cunoască și să își formeze deprinderile de a lucra cu noile tehnologii de la bordul navelor.„S-a subliniat că navigatorii europeni sunt bine pregătiți. În rândul lor, românii sunt cunoscuți ca buni profesioniști. Marile com-panii nu stau pe gânduri în a angaja senior ofițeri români pe navele de maximă tehnologie. În ciuda bunei pregătiri, europenii sunt insuficient folosiți pe navele cu pavilion european. În acest punct s-a aprins din nou atmosfera, fiecare vorbitor venind cu idei de rezolvare a problemei locurilor de muncă. S-a arătat că shipping-ul european ar putea fi revigorat prin: mai buna pregătire profesională, creșterea abilității de a lucra cu tehnologia digitală și inteligența artificială pentru optimizarea rutelor de navigație, descurajarea concurenței neloiale, exploatarea navelor pentru un mediu mai curat, o mai bună distribuție a mărfurilor între nor-dul - sudul, estul - vestul Europei, o administrație europeană debirocratozată, mai sensibilă la nevoile industriei transporturilor maritime”, relatează Mihălcioiu.În prezent, navele sub pavilion european reprezintă 19% din flota mondială și 32% din tonajul acesteia. Dupa unele statistici, peste 50% din tonajul mondial este deținut de navele armatorilor europeni, multe dintre navele lor fiind înregistrate în pavilioane non-europene.Flota europeană a fost dintotdeauna foarte receptivă la nou, la progresul tehnologic. Acum, se pregătește să intre într-o nouă etapă a evoluției, fapt subliniat în cadrul dezbaterilor de la Bruxelles.„Necesitatea reducerii emisiilor de carbon în atmosferă va aduce inovații și aplicații noi în shipping, legate de energia solară și eoliană - relatează Mihălcioiu. Digitalizarea, prelucrarea 3D a metalelor, robotizarea și noile tehnologii IT - sunt subiecte de interes pentru un viitor tot mai aproape de noi. 2017 este Anul Shipping-ului European, vor urma și alte dezbateri, vor fi înființate grupuri de lucru, vor fi lansate propuneri, care, în final, vor fundamenta strategia de dezvoltarea transportului maritim european.”