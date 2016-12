Sfârşitul de an aduce reduceri pe piaţa auto

Sfârșitul de an aduce reduceri pe piața auto

Automobilul este ultimul trend, în materie de cadouri, în luna decembrie. Fie că îi faci o surpriză prietenei, soției sau amantei, momentul primirii unei mașini rămâne de neprețuit. Marii producători din sectorul auto au venit cu noi promoții, pentru a atrage clienții și a le oferi posibilitatea de a face daruri persoanelor iubite. Cu o mașină în garaj, poți, păși în nou an, cu dreptul. De la 1 noiembrie 2008, Moș Crăciun lucrează cu Ford. Până la 31 decembrie, poți beneficia de un discount de până la 25% din valoarea oricărui model. Astfel, poți achiziționa un Ford Fiesta, începând de la 6.641 euro, fără TVA. „În luna decembrie, odată cu promovarea ofertei noastre de sezon, am avut o creștere, însă nu chiar atât de semnificativă, precum în anii trecuți. În plus, în perioada 15 - 23 decembrie, fluxul de vânzări a fost ceva mai mare față de începutul lunii. Am vândut peste 40 de mașini la reprezentanța noastră, în luna decembrie”, a declarat directorul de vânzări al reprezentanței firmei Ford, în Constanța - Trans Atlantis. La Cardinal Motors, Volkswagen Polo are un preț special, de sărbători. Un Polo, 1.4 TDI, cu patru uși și 270 de litri, capacitatea portbagajul are un preț de plecare de 7.665 de euro, fără TVA. La reprezentanța Fiat, din Constanța, prin oferta Fiat 50 ai acum Panda, la 3.350 de euro, Albea, la 3.830 de euro, Grande Punto, la 4.990 euro, Doblo Panorama, 5.350 euro sau Bravo, la 6.025 euro. Prețurile sunt de fapt 50% din valoarea versiunilor de bază, iar restul de jumătate, vei avea posibilitatea să plătești în 2010. Până și Moș Crăciun s-a modernizat și a renunțat la sania trasă de reni, pentru un Audi R8 Christmas Edition, mașină ce ia parte, în această lună, la diverse acțiuni publicitare, în Olanda. Cei care au fost cuminți, cu siguranță au obținut cadourile mult mai repede. Au garantat cei 420 cai putere și viteza maximă atinsă de 300 de kilometri pe oră.