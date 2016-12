Sfârşitul anului poate aduce credite mai ieftine

Sfârșitul anului poate aduce credite mai ieftine

Bancherii privesc cu optimism finalul acestui an, estimând o mult așteptată relaxare a creditării. Pentru băncile comerciale, ultimele luni au marcat o ajustare a portofoliilor de oferte, prin evidențierea produselor de economisire, ca metodă de atragere de lichidități. Jucătorii de pe piața bancară spun că dobânzile la depozitele în lei vor coborî spre 7 – 9%, la finele lui 2009, aproape de dobânda de politică monetară, fapt care va permite scăderea dobânzilor la creditele în lei, sub nivelul de 15%. „Eu cred că, la sfârșitul acestui an, vom avea dobânzi de o cifră la depozite, de 7 – 8%, cel mult 9%. La credite, dobânda n-ar trebui să depășească 15%, cu tot cu marjele normale percepute de bănci”, a declarat Radu Grațian Ghețea, președintele CEC Bank, citat de portalul ghiseulbancar.ro. Bancherii constănțeni se feresc să facă estimări, însă acceptă că este posibilă o micșorare sensibilă a dobânzilor, dacă piața se va înscrie pe un trend pozitiv. La BRD, dobânda la creditele de consum în lei variază în funcție de perioada pe care se acordă împrumutul, între 15 și 16,75%, fiind fixă pe întreaga durată a contractului. La euro, dobânda este indexabilă, fiind calculată în funcție de perioada de creditare (6 – 120 luni), după formula Euribor, la trei luni plus 8 sau 10%. „Este greu să faci o estimare oficială pentru finele lui 2009, pe o piață atât de sensibilă. De la începutul anului și până acum, dobânzile au scăzut ușor, de la maxime de 17 – 18% pe an, la creditele în lei, la 16,75% în prezent”, spune Alina Efrimescu, reprezentant marketing la BRD Constanța. La Banca Comercială Română (BCR), dobânda la creditele în euro este fie fixă, de 12,5% pe toată durata contractului, fie variabilă, calculată după formula Euribor la șase luni plus marja băncii, de 7,5%. La creditele de consum în lei, dobânda este fixă și se stabilește în funcție de perioada de creditare, fiind de 18% pe an pentru credite contractate pe cel mult doi ani, de 18,5% pentru împrumuturile pe 2 – 5 ani și de 18,25% pentru cele pe 5 – 10 ani. „Dobânzile au scăzut, față de începutul anului, însă nu cu foarte mult. Nu putem face previziuni pentru ultima parte a anului, depinde foarte mult de ce se întâmplă pe piață”, a declarat Jenica Gavrilă, de la divizia de retail a BCR Con-stanța. Și pentru creditele în valută este aproape imposibil de estimat evoluția viitoare, mai ales că bancherii se feresc să inducă populația în eroare. „Nu trebuie să lăsăm oamenii să se îndatoreze în valută, cu un risc valutar mare, mai ales dacă au venituri în lei”, a mai spus președintele CEC Bank. În prezent, dobânda de politică monetară este de 9,5% pe an. Oficialii Băncii Naționale a României (BNR) au precizat în mai multe rânduri că scăderea dobânzii la creditele de consum depinde de ce dobânzi practică băncile comerciale la depozite. Odată ce băncile aduc dobânzile depozitelor la un nivel apropiat de dobânda cheie, vom avea parte și de credite mai ieftine.