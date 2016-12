Sezonul estival îi arde pe constănţeni la buzunare. Chiriile, simţitor mai mari

Sezonul estival îi arde pe constănțeni la buzunare. Chiriile, simțitor mai mari

Odată cu încheierea anului școlar și universitar, în majoritatea marilor orașe, și în special în cele care atrag și foarte mulți studenți, prețurile chiriilor scad (chiar destul de mult, pe alocuri), pentru ca odată cu venirea toamnei să crească iarăși. Constanța este puțin atipică, însă. Nu doar că prețurile solicitate de proprietari nu au scăzut, ci s-au majorat!Potrivit unei analize realizate de imobiliare.ro, chiriile din Constanța sunt anul acesta considerabil mai ridicate comparativ cu 2012. Cea mai mare diferență se observa, încă de la începutul lunii iunie, pe segmentul apartamentelor cu două camere (+27%), cele mai căutate pentru închirieri, urmate de garsoniere (+12%) și apartamentele cu trei camere (+9,4%).Garsoniere la preț de apartamentDacă până în urmă cu aproximativ două luni numărul garsonierelor care puteau fi închiriate sub 150 de euro lunar era destul de mare (chiar dacă locuințele nu ofereau condiții dintre cele mai bune, multe chiar având nevoie și de ceva renovări), acum situația este cu totul alta. Și vorbim de prețuri simțitor mai mari în special (deși nu este neapărat o regulă) în zonele ceva mai apropiate de stațiunea Mamaia sau de Plaja Modern și Plaja Trei Papuci.De exemplu, la începutul sezonului estival - luând însă ca reper începutul lunii iunie - pentru o garsonieră dintr-o zonă bună a Constanței, proprietarii cereau o chirie medie de 217 euro, potrivit ofertelor listate pe imobiliare.ro. Această valoare era, la acea dată, cu aproximativ 12% mai mare decât cea consemnată în perioada similară a anului trecut. Scumpiri se văd și în cazul apartamentelor cu două camere, asta poate și ca urmare a cererii destul de mari. La această oră, chiria medie lunară sare de 300 de euro, pe când în perioada similară a anului trecut suma solicitată era, în medie, de 252 de euro pe lună. În Tomis Nord, de exemplu, apartamentele mari cu două camere au ajuns acum să fie închiriate cu peste 500 de euro pe lună. De cealaltă parte, apartamente cu două camere cu chirie sub 200 de euro mai există foarte puține la această oră. Nici măcar zonele ca Inel II, KM 4-5, Poarta 6, dar și altele în care, de regulă, prețurile erau sub medie, nu mai abundă în oferte tentate, pe partea de închirieri.La trei camere, uneori mai avantajosPe de altă parte, chiriile solicitate pentru apartamentele cu trei camere din Constanța sunt anul acesta cu circa 9% mai ridicate față de 2012, ajungând la un preț mediu 350 de euro/lună, arată analiza efectuată de portalul imobiliar. Cu toate acestea, cele mai mici prețuri pe acest segment pornesc de la 170 de euro. De altfel, în acest moment, oferta de apartamente cu trei camere, cu chiria sub 200 de euro este, pe alocuri, mult mai generoasă decât cea a apartamentelor cu două camere, semn că, în continuare, acestea reprezintă o durere mai mare de cap pentru proprietari.