Sezonul estival dă de pământ cu piaţa închirierilor de locuinţe

Sezonul estival dă de pământ cu piața închirierilor de locuințe

În aproximativ trei săptămâni se dă startul sezonului estival 2014! 15 iunie reprezenta, în fiecare an, data de la care turiștii români luau cu asalt litoralul, însă acum 20 mai, ziua în care școlarii iau vacanță, va da undă verde vacanțelor pe malul Mării Negre. Apropierea sezonul estival a transformat însă căutarea unui apartament pentru închiriere într-un adevărat coșmar.Apartamentele au „dispărut“În ultimele săptămâni, oferta de apartamente de închiriat s-a subțiat simțitor, de la zi la zi. Motivul nu este însă acela că numărul doritorilor a crescut brusc și astfel „au luat” tot ce se putea lua mai bun de pe piață, ci faptul că sezonul estival constituie pentru mulți proprietari o perioadă numai bună pentru a-și rotunji veniturile.Așa se face că în acest moment foarte puține locuințe de închiriat mai sunt pe piață în zonele „strategice”: cele din apropierea plajei Modern, 3 Papuci și a stațiunii Mamaia. Se află în această situație mai tot cartierul Tomis III, dar și Tomis Nord, Faleză Nord și chiar Tomis II. Totuși, din experiența anilor trecuți, când pe site-urile de profil chiar și proprietarii apartamentelor din zona Far postau anunțuri că așteaptă turiști pe timp de vară, există cu siguranță și alte zone din Constanța în care turiștii se vor putea caza, fără nicio problemă, eventual la prețuri ceva mai mici.Mamaia, o „scumpete“Dacă până mai ieri în Mamaia bătea vântul, acum cine vrea să închirieze acolo, pe timpul sezonului estival, trebuie să scoată din buzunare și 850 euro, pentru o garsonieră de 40 de metri pătrați.Revenind la Constanța și la persoanele care și-ar dori să închirieze o locuință pe termen lung, sumele cerute în această perioadă de mulți proprietari nu sunt deloc accesibile. Cu greu mai găsești apartamente sub 200 euro chirie lunară și chiar acestea pot fi numărate pe degete și în zonele din oraș unde de regulă sumele cerute sunt mai mici. De exemplu, oferta este destul de mică, dar piperată, și în Inel I, Inel II sau KM 5, unde prețurile erau sub media orașului. Acolo, cine găsește în această perioadă un apartament decent cu 170 - 190 euro se poate considera norocos. Iar în zonele „bune” ale orașului - Trocadero, Centru, Dacia, Casa de Cultură - multe dintre oferte pleacă de la 300 euro, chirie lunară.Totuși, chiar și cei cu buget mare au o problemă în această perioadă în a-și găsi un apartament de închi-riat. Un agent imobiliar constănțean povestește că are de ceva timp un client care își dorește neapărat un apartament în Faleză Nord, cu vedere la mare. Bugetul acestuia este destul de consistent, însă agentul nu a reușit să găsească o proprietate care să respecte cerințele chiriașului, tocmai din cauza ofertei mici.