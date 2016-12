Sezonul de croaziere în Portul Constanţa va fi deschis de nava "The Oceanic"

Sezonul de croaziere în Portul Constanța va fi deschis de nava "The Oceanic"

Ştire online publicată Miercuri, 28 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

În sezonul de croaziere din acest an, 45 de nave de pasageri au fost deja programate să acosteze la terminalul de pasageri al Portului Constanța. Dintre acestea, 18 sunt nave maritime de mare capacitate.Pe baza acestor programări preliminare, Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța estimează o creștere cu circa 7% a numărului de turiști, față de anul 2011.Prima ambarcațiune sosește pe 31 martie, nava „The Oceanic” marcând debutul sezonului de croaziere în Portul Constanța. Nava „The Oceanic”, sub pavilion Panama, are o lungime de 238 metri, o capacitate de 1.600 pasageri și un echipaj format din 560 persoane. Nava efectuează o croazieră în jurul lumii, aventura începând pe 24 ianuarie în portul Yokohama (Japonia) și se va încheia pe 29 aprilie la Keelung (Taiwan).Navele fluviale revin în 2012 în Portul Constanța, 12 asemenea nave anunțând escale la terminalul de pasageri. Prima navă fluvială care va reveni la Constanța este „River Adagio”, a companiei americane „Grand Circle”.În premieră, în Portul Constanța, va sosi în luna septembrie nava „Queen Victoria”, aparținând companiei „Carnival”. Nava are o capacitate de 2.014 pasageri și un echipaj de 900 persoane.CN „APM” SA Constanța este membră a asociației internaționale „MedCruise” din anul 2007 și depune eforturi susținute pentru atragerea în Portul Constanța a marilor companii de croazieră. Facilitățile oferite de terminalul de pasageri din Constanța se situează în gama de top a porturilor europene. Recent, CN „APM” SA Constanța a redus cu 50% tarifele pentru pasagerii sosiți în Portul Constanța la bordul navelor fluviale pentru escale mai mici de 48 de ore.