Service-urile Dacia-Renault, acuzaţii dure la adresa Asirom. Compania reziliază contractele cu asiguratorul

Service-urile Dacia-Renault, acuzații dure la adresa Asirom. Compania reziliază contractele cu asiguratorul

Ştire online publicată Joi, 25 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Asociația Concesionarilor Dacia, Renault și Nissan din România (ACODAREN), care reunește majoritatea service-urilor Dacia, Renault și Nissan de pe piața românească, a reziliat 55 de contracte pe care le avea cu Asirom. Asociația aduce acuzații grave la adresa firmei de asigurări, pe care o acuză că folosește aceleași metode ca Astra și Carpatica, asigurători intrați în faliment, precum întârzierea plăților către service-uri cu lunile și impunerea folosirii unor piese cât mai ieftine pentru reparații, de calitate incertă, informează digi24.roAsirom a devenit în acest an liderul pieței RCA, ocupând locul lăsat liber de Astra Asigurări, și avea o cotă de piață de 25,8% la finalul lunii martie, potrivit datelor comunicate recent de către ASF. Vânzările de polițe RCA ocupă aproape trei sferturi din portofoliul Asirom.Însă Asociația Concesionarilor Dacia, Renault și Nissan susține că Asirom, companie controlată de grupul austriac Vienna Insurance Group (VIG), a preluat nu doar clienții falimentarei companii Astra, ci și metodele sale.„Asirom își reglează socotelile financiare pe seama service-urilor noastre, nu ne plătește facturile, trage de timp pentru a aduna bani din piață și ne creează probleme cu clienții. Folosește aceleași metode pe care le-au folosit Astra sau Carpatica”, a declarat directorul ACODAREN, Marius Ghiban.Asociația susține că metoda folosită de Asirom, pe care au folosit-o anterior Astra și Carpatica Asig, este de a încheia cu service-ul un contract cu plata despăgubirii la termen, numită decontare directă, dar fără penalități pentru nerespectarea termenului de plată.„Odată cu apariția problemelor de lichidități la asigurător, apar și întârzierile la plata către service, iar din cauza lipsei penalităților de neplată în contract, întârzierile ajung de ordinul lunilor. În tot acest timp, asigurătorul încasează prime de asigurare, reușind astfel să-și amelioreze temporar lichiditatea”, a menționat ACODAREN.Potrivit asociației, altă metodă folosită de Asirom este prelungirea perioadei dintre constatarea și acceptarea plății despăgubirii, iar în prezent asigurătorul are datorii importante și întârzieri la plăți către service-uri.„Conform datelor colectate de la membrii asociației zilele trecute, Asirom ne datorează peste 1.300.000 lei, având întârzieri la plată de ordinul zecilor și sutelor de zile. În plus, avem peste 100 de mașini în diferite etape de reparație care așteaptă de mult timp acordurile de la Asirom, iar clienții noștri încep să fie iritați de aceste întârzieri. Noi suntem cu mâinile legate, constrânși de respectarea contractului pe care chiar Asirom nu-l respectă față de noi”, a mai spus Ghiban.Asociația acuză Asirom și de faptul că încearcă să diminueze cu orice preț valoarea despăgubirii.Astfel, prin platformele de aprovizionare cu piese de schimb impuse de compania de asigurări, service-ul ar fi constrâns să comande doar de la anumiți furnizori cu prețuri foarte mici.„Calitatea și originea acestora nu este asumată de asigurător. Există cazuri în care aceste piese au origine îndoielnică sau sunt chiar contrafăcute”, susține ACODAREN.