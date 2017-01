Senatorii PDL susţin cota unică de 10%, Guvernul PDL se opune

Parlamentarii puterii s-au săturat de austeritate

Senatorii PDL susțin cota unică de 10%, Guvernul PDL se opune

În ședința din 5 octombrie 2010, comisia senatorială pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a aprobat, cu o unanimitate de 10 voturi, un proiect de lege care prevede reducerea de la 16% la 10% a cotei de impozitare a veniturilor. „Strategia ungurilor a fost minunată” Inițiatorul actului normativ este senatorul PDL Iulian Urban. Proiectul este susținut prin semnătura a 23 de colegi de partid, printre care și actualul ministru al Administrației și Internelor, Traian Igas. Propunerea legislativă cuprinde un singur articol, cu următorul conținut: cota de impozit este de 10% și se aplică asupra venitului impozabil din activități independente, salarii, cedarea folosinței bunurilor, investiții, pensii, activități agricole, premii alte surse. Proiectul a fost depus la Senat încă de pe data de 16 iunie 2010. În expunerea de motive se spune: „Am redus salariile bugetarilor cu 25%. Și pensiile au fost tăiate cu 15% (asupra acestei măsuri s-a revenit în urma deciziei Curții Constituționale - n.n.). Deși nu trebuia să se înceapă cu aceste măsuri, ci cu reducerea urgentă din sistemul administrației centrale și locale a corupției și jafului din banul public, totuși și aceste măsuri trebuiau luate. Acum însă trebuie venit urgent cu măsuri de stimulare economică. Dacă erau unii prin Ministerul Finanțelor care nu doreau să facă pasul reducerii impozitului pe profit, iată însă că Ungaria și Bulgaria ne obligă să luăm aceste măsuri. După ce Guvernul Ungariei a anunțat reducerea impozitului pentru companii la 10%, în prezent România este prinsă între această țară și Bulgaria, care are la rândul ei impozitul de 10%. Strategia publică a ungurilor a fost minunată, iar acum suntem obligați să avem o atitudine economică geopolitică, altfel suntem terminați economic și social. Putem spune că ungurii și bulgarii ne-au forțat prin faptul că au fost mai lucizi și fermi, să facem ceea ce trebuia să facem și noi.” În continuare, se arată că fiscalitatea mai scăzută a generat migrația firmelor românești (în special a celor corecte față de stat) spre Ungaria și Bulgaria și că investitorii străini au motive întemeiate să ocolească țara noastră și să se adreseze vecinilor. Aproape de înfrângere În punctul de vedere transmis comisiei, Guvernul se declară pentru menținerea cotei unice de 16%, întrucât reducerea ei la 10% ar face ca veniturile bugetare să scadă cu 5,2 miliarde de lei, în 2011. Executivul atrage atenția că trebuie avute în vedere obligațiile asumate de România, prin acordurile de împrumut cu FMI și UE, de a consolida veniturile bugetare și de a evita riscul depășirii deficitului bugetar peste limitele stabilite. Pe de altă parte - susține Guvernul - proiectul de act normativ nu respectă cerințele prevăzute de Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă. Potrivit acesteia, expunerea de motive ar fi trebuit să cuprindă mențiuni privind impactul financiar asupra bugetului general consolidat, pentru anul curent și pentru următorii cinci ani, precum și informații privind cheltuielile și veniturile. Drumul urmat de acest proiect legislativ arată că în PDL s-a produs o ruptură adâncă între miniștri și parlamentarii săi. Cu susținerea opoziției, cota unică de 10% are toate șansele să fie votată de Senat și Camera Deputaților. Aprobarea ei echivalează cu înfrângerea Guvernului Boc de către propriul partid, cu pierderea sprijinului politic pentru programul său economic bazat pe măsuri de austeritate. În mod normal, în asemenea condiții, echipa guvernamentală, în frunte cu premierul, ar trebui să-și dea demisia, întrucât proiectul său economic nu mai are suport în parlament. v v v Indiferent ce se va întâmpla pe plan politic - dacă va urma o criză sau nu - trecerea la cota unică de 10% va pune în dificultate oricare guvern. Cel puțin pe o perioadă de șase luni, până vor începe să se vadă efectele ei benefice, Executivul (oricare va fi el) va fi obligat să găsească alte venituri pentru a achita pensiile și salariile bugetarilor, dar și pentru a se încadra în ținta de deficit bugetar. Dacă nu va reuși, consecințele vor fi dramatice din punct de vedere economic și social.