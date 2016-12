Selgros şi-a invitat clienţii la petrecerea de sfârşit de an

Selgros și-a invitat clienții la petrecerea de sfârșit de an

Vineri seară, Selgros Cash & Carry a organizat o petrecere de sfârșit de an, cu clienții societății. Este al cincilea an când societatea își invită clienții la un astfel de eveniment, în Constanța. Cu ocazia petrecerii, Selgros Cash & Carry Constanța a organizat o tombolă cu premii în aparate electrocasnice. Fondurile obținute de pe urma tombolei, precum și o sumă de 15.000 de lei, vor fi donate centrului de copii Delfin, din Constanța. Selgros Cash & Carry a inaugurat magazinul din Constanța în 2004 și are în prezent 17 astfel de locații și peste 5.100 de angajați pe teritoriul României. În fiecare an, cifra de afaceri a companiei a crescut, ajungând la peste 2,7 miliarde lei, în 2007. Și 2008 a fost un an fructuos pentru magazin, în ciuda crizei financiare, conform directorului Selgros Cash & Carry Constanța, Cristian Mitea. „Nu am resimțit criza până acum, ba mai mult au existat creșteri de vânzări raportat la aceeași perioadă a anului trecut, pe fondul aproprierii sărbătorilor de iarnă”, a declarat pentru ziarul Cuget Liber, Cristian Mitea.