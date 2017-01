Segmentul construcţiilor se schimbă, dar rămâne la fel

Segmentul construcțiilor se schimbă, dar rămâne la fel

Ieri, în stațiunea Neptun, au debutat lucrările simpozionului SELC (Schimbul de Experiență al Laboratoarelor de Construcții). Cea de-a XIX-a ediție a manifestării reunește manageri și specialiști din domeniul calității, din instituții centrale, de cercetare, asociații profesionale, patronate, universități, organisme de acreditare și de certificare, laboratoare de încercări, producători și furnizori de echipamente sau materiale de construcții. Temele abordate în acest an au fost integrarea europeană, alinierea la legislația și standardele comunitare, soluțiile moderne de construcții, materialele per-formante, acreditarea și certificarea constructorilor, legislația din domeniul calității și libera circulație a mărfurilor și serviciilor. „S-au schimbat în bine mai multe lucruri, fiind adoptate toate standardele europene în domeniul laboratoarelor de construcții. În total sunt 435 de standarde, pe care trebuie să le traducem și să le implementăm. De asemenea, metodele de încercare au fost modificate, fiind acum asemănătoare cu cele din UE”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ioan Burtea, oficialul RNLC (Rețeaua Națională a Laboratoarelor de Construcții). În general, invitații au semnalat tranziția prin care încă trece segmentul construcțiilor, în lipsa unor institute naționale care să ofere expertiză și unor inves- tiții serioase în dezvoltarea laboratoarelor. De asemenea, s-a ridicat problema modificării reglementărilor din domeniul siguranței, pentru a acoperi plaja de lucrări executate acum în mod constant. „Reglementările sunt depășite. Nu există direcții clare pentru mall-uri, cartiere rezidențiale sau parcări subterane, adică ceea ce se construiește acum foarte mult”, explică Sorin Calotă, reprezentantul Ministerului Admnistrației și Internelor (MAI). Cât despre firmele de construcții, problemele lor par a fi eterne, pornind de la lipsa unor uniuni mari de societăți, care să poată câștiga licitații și contracte public -private, și ajungând la deja clasica criză a forței de muncă. „Înainte de a ne gândi să îi plătim mai bine pe constructori trebuie să încercăm să formăm unii noi. În lipsa forței tinere de muncă nu se poate face mare lucru. În al doilea rând, pentru a putea funcționa pe piața comunitară, constructorii trebuie să își certifice produsele. Noi am reușit să ne unim cu asociația producătorilor de tâmplărie termoizolantă și să folosim niște bani Phare, rămași din 2005, pentru trainingul unor tineri specialiști în construcții”, spune Gheorghe Polizu, președintele Patronatului Societăților din Construcții (PSC). Simpozionul SELC este organizat de RNLC (Rețeaua Națională a Laboratoarelor de Construcții), Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, din Iași, și Patronatul Societăților din Construcții (PSC). Potrivit organizatorilor, cele peste 60 de teme abordate de personalități din țară și străinătate permit specialiștilor să se informeze cu privire la contextul actual și direcțiile prioritare din domeniul calității și industriei materialelor de construcții.Ieri, în stațiunea Neptun, au debutat lucrările simpozionului SELC (Schimbul de Experiență al Laboratoarelor de Construcții). Cea de-a XIX-a ediție a manifestării reunește manageri și specialiști din domeniul calității, din instituții centrale, de cercetare, asociații profesionale, patronate, universități, organisme de acreditare și de certificare, laboratoare de încercări, producători și furnizori de echipamente sau materiale de construcții. Temele abordate în acest an au fost integrarea europeană, alinierea la legislația și standardele comunitare, soluțiile moderne de construcții, materialele per-formante, acreditarea și certificarea constructorilor, legislația din domeniul calității și libera circulație a mărfurilor și serviciilor. „S-au schimbat în bine mai multe lucruri, fiind adoptate toate standardele europene în domeniul laboratoarelor de construcții. În total sunt 435 de standarde, pe care trebuie să le traducem și să le implementăm. De asemenea, metodele de încercare au fost modificate, fiind acum asemănătoare cu cele din UE”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ioan Burtea, oficialul RNLC (Rețeaua Națională a Laboratoarelor de Construcții). În general, invitații au semnalat tranziția prin care încă trece segmentul construcțiilor, în lipsa unor institute naționale care să ofere expertiză și unor inves- tiții serioase în dezvoltarea laboratoarelor. De asemenea, s-a ridicat problema modificării reglementărilor din domeniul siguranței, pentru a acoperi plaja de lucrări executate acum în mod constant. „Reglementările sunt depășite. Nu există direcții clare pentru mall-uri, cartiere rezidențiale sau parcări subterane, adică ceea ce se construiește acum foarte mult”, explică Sorin Calotă, reprezentantul Ministerului Admnistrației și Internelor (MAI). Cât despre firmele de construcții, problemele lor par a fi eterne, pornind de la lipsa unor uniuni mari de societăți, care să poată câștiga licitații și contracte public -private, și ajungând la deja clasica criză a forței de muncă. „Înainte de a ne gândi să îi plătim mai bine pe constructori trebuie să încercăm să formăm unii noi. În lipsa forței tinere de muncă nu se poate face mare lucru. În al doilea rând, pentru a putea funcționa pe piața comunitară, constructorii trebuie să își certifice produsele. Noi am reușit să ne unim cu asociația producătorilor de tâmplărie termoizolantă și să folosim niște bani Phare, rămași din 2005, pentru trainingul unor tineri specialiști în construcții”, spune Gheorghe Polizu, președintele Patronatului Societăților din Construcții (PSC). Simpozionul SELC este organizat de RNLC (Rețeaua Națională a Laboratoarelor de Construcții), Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, din Iași, și Patronatul Societăților din Construcții (PSC). Potrivit organizatorilor, cele peste 60 de teme abordate de personalități din țară și străinătate permit specialiștilor să se informeze cu privire la contextul actual și direcțiile prioritare din domeniul calității și industriei materialelor de construcții.